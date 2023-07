Basketbalovou reprezentaci povede španělský kouč Ocampo, v nominaci chybí opory včetně Satoranského

Mužská basketbalová reprezentace má nového trenéra. Po desetiletém působení Izraelce Ronena Ginzburga národní tým přebírá Španěl Diego Ocampo, který v minulosti jako asistent vedl i Tomáše Satoranského. Nový realizační tým zároveň zveřejnil nominaci basketbalistů na sprnovou předkvalifikaci o olympijské hry v Paříži. Praha 10:14 14. 7. 2023 (Aktualizováno: 10:54 14. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalový kouč Diego Ocampo | Zdroj: Profimedia

Jako hlavní trenér působil Ocampo v ABC lize v Gironě, Murcii, Estudiantes, Joventutu Badalona, Manrese a Zaragoze. Pracoval také v Německu ve Frankfurtu. V uplynulé sezoně dovedl Tizonu k postupu do druhé ligy.

Vedl také mládežnické reprezentace Španělska. V roce 2009 s týmem do 16 let vyhrál mistrovství Evropy, potom se se sedmnáctkou představil na MS v Hamburku a v roce 2011 dovedl opět šestnáctku k třetímu místu na ME v Hradci Králové a Pardubicích.

Během své kariéry na Pyrenejském poloostrově pod Ocampem působili i členové současného českého výběru - Tomáš Satoranský v Seville a Vít Krejčí v Zaragoze.

„Diego Ocampo je pro mě basketbalový mentor, který na mě měl obrovský vliv v mojí profesionální kariéře. Měl jsem možnost s ním pracovat mezi 17. až 22. rokem. Jeho angažování do role hlavního reprezentačního trenéra je pozitivní zpráva nejen pro naplnění našich týmových cílů, ale i pro budování a začlenění nové generace hráčů do naší reprezentace,“ uvedl rozehrávač Tomáš Satoranský, který se s Ocampem potkal v Seville, kde byl Ginzburgův nástupce v té době asistentem.

„Nového trenéra jsem párkrát potkal. Vím, že jde o kvalitního kouče, který je navíc ze Španělska, basketbalové země. Federace vybrala správně,“ prohlásil při středečním loučení Ginzburg, který v roce 2019 dovedl tým k šestému místu na mistrovství světa v Číně a předloni k premiérové účasti samostatné české reprezentace na olympijských hrách v Tokiu.

Na pozici asistentů bude mít Ocampo krajana Lluíse Rieru a Jan Šotnara, který vede Ústí nad Labem. Spolu s Ginzburgem skončili i jeho asistenti Luboš Bartoň a Jan Pospíšil.

Přehled trenérů české basketbalové reprezentace: František Rón (1993-95)

Václav Jalovecký (1995-97)

Zdeněk Hummel (1997-2000)

Michal Ježdík (2001-05)

Zdeněk Hummel (2006-07)

Michal Ježdík (2008-09)

Pavel Budínský (2009-13)

Ronen Ginzburg (2013-23)

Diego Ocampo (od 2023)

V nominaci bez barcelonských hvězd

Nový realizační tým začne připravovat reprezentaci příští týden na soustředění v Poděbradech na srpnovou olympijskou předkvalifikaci, která se bude hrát v Tallinnu a případně v Gliwicích.

V nominaci na předkvalifikaci nechybí Vítk Krejčí z Atlanty, v kádru ale schází opory Barcelony Tomáš Satoranský s Janem Veselým i Patrik Auda s Ondřejem Balvínem.

Lídr národního týmu Satoranský před návratem po pěti letech z NBA loni odehrál EuroBasket v Praze a Berlíně i se zraněným kotníkem a stejně jako jeho parťák z týmu španělského mistra Barcelony Veselý nejbližší akci vynechá.

Pauzu si dává i Auda, který v nové sezoně bude hrát v Japonsku po přesunu z Jokohamy v druhodivizním Aomori Wat's. Balvín si z ukrajinského Prometeje odskočil na letní ligu do Číny do celku Suke Lions z Nankingu.

O účast pod pěti kruhy budou Češi bojovat od 12. do 15. srpna v Tallinnu s domácím Estonskem, Izraelem a Severní Makedonií. První dva týmy postoupí do semifinále, které se odehraje v Gliwicích proti týmům z tamní skupiny, kde se vedle Polska představí i Maďarsko, Portugalsko a Bosna a Hercegovina. Do hlavní kvalifikace se dostane jen vítěz následného finále.

Nominace českých basketbalistů Rozehrávači: Viktor Půlpán (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk),

Křídla: Richard Bálint (Brno), Jaromír Bohačík (Bamberg/Něm.), Ondřej Hanzlík (Girona/Šp.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), Vít Krejčí (Atlanta/NBA), Tomáš Kyzlink (Limoges/Fr.), Spencer Svejcar (Ústí nad Labem), Matěj Svoboda (Děčín),

Pivoti: James Karnik, Šimon Puršl (oba Brno), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Husták (Zamora Enamora/Šp.), Michal Kozák (Hamburk/Něm.), Martin Peterka (Štrasburk/Fr.).