Nevyšly mi obrátka a dohmat, ale čas je super, říká Baumrtová. Na znakařské stovce skončila sedmá

Simona Baumrtová postupila do finále šestým nejlepším časem, v sedmé dráze bazénu v Budapešti ale od úvodu mírně zaostávala za největšími favoritkami. Na konci druhé padesátky se dostala před Britku Kathleen Dawsonovou, které zjevně docházely síly, a v čase 59,71 dohmátla sedmá.

„Takticky jsem to odjela docela dobře, akorát jsem byla trošku víc nervózní, i když zbytečně. Nevyšly mi obrátka a dohmat, tam mohla být trošku rezerva,“ řekla po závodě Radiožurnálu Simona Baumrtová.

Česká plavkyně tak o šest setin nezlepšila svůj čas ze semifinále, kde ustanovila nový český rekord na znakařskou stovku časem 59,65.

Světový rekord Kanaďanky Masseové oddálil šanci na medaili Simony Baumrtové. Rozhovor teď na @Radiozurnal1 a za chvíli i na @iROZHLAScz pic.twitter.com/D8dPU1Cqrm — Martin Charvát (@matycharvat) 25 July 2017

„Nemyslím, že je to ‚pouze‘ sedmé místo, je to super čas. Možná jsem mohla skončit šestá, kdybych se trochu zlepšila, čas 58,8 ještě nebyl v mých silách, je to super výsledek,“ usmívala se.

„Má to pro mě velkou cenu. Zas jsem byla pod jednou minutou, teprve popáté v životě. Doufám, že zítra dokážu padesátku zvládnout hezky,“ těší se na zítřejší padesátku.

Ve finále ale padl rovnou světový rekord. Kanaďanka Kylie Masseová byla na obrátce těsně třetí, jenže ve druhé délce nechala všechny své soupeřky za sebou a časem 58,10 vytvořila nové historické maximum.

„Už bylo načase. Svěťák byl z roku 2009, Kanaďanka měla v semifinále 58,18, takže je fajn, že jsem u toho byla, i když nebyla,“ okomentovala Simona Baumrtová výkon vítězky.

Při neúčasti domácí hvězdy Katinky Hoszúové braly další medaile Američanka Kathleen Bakerová a Australanka Emily Seebohmová.

Krátce před startem Baumrtové padl v Budapešti světový další rekord. Brit Adam Peaty v semifinále na 50 metrů prsa zaplaval nejlepší výkon historie 25,95. Jako první plavec v dějinách se dostal pod 26 vteřin.