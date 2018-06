V kulisách bývalého hutního komplexu Dolní oblasti Vítkovice budou do neděle v rámci turnaje Světové série zápolit ti nejlepší světoví plážoví volejbalisté. Na místě stojí čtyři hrací kurty a kolem nich mobilní tribuny až pro šest tisíc diváků. Ti v hlavní soutěži uvidí i nejméně tři mužské a ženské domácí týmy. K favoritkám budou patřit také Kristýna Kolocová s Michalou Kvapilovou, přestože o víkendu překvapivě prohrály finále Českého poháru. Ostrava 12:29 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážové volejbalistky (zleva) Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková, Michala Kvapilová při exhibičním zápasu na tiskové konferenci k turnaji Světového okruhu v plážovém volejbalu Ostrava Beach Open. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Jak říká Jaromír Jágr, tak vy taky neuděláte vždycky skvělý rozhovor, takže zhruba tak to u nás bylo. Vyloženě nám to nevyšlo, jim to vyšlo super. Prostě jsme prohrály, neděláme z toho žádnou velkou tragédii, protože se chceme připravit hlavně na tenhle turnaj. Až budeme tady hrát špatně, tak si pojďme pokecat o tom, jak to vypadá,“ zkusila Kristýna Kolocová v žertu obrátit po vzoru Jaromíra Jágra překvapivou prohru proti novinářům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Ostravě bude soupeřit světová elita plážového volejbalu, k favoritkám patří i Češky

Ale české páry se obecně na turnaj moc těší a doufají, že budou hrát s mocnou podporou na centrkurtu, tak jako ostravská rodačka Barbora Hermannová, která tvoří pár s Markétou Slukovou.

„Snad můžeme říct, že jako domácí tým bychom měly mít možnost hrát na centrkurtu, ať se děje, co se děje. Doufáme, že tam bude i spousta lidí, kteří nám pomůžou vytvořit super atmosféru. Věřím, že Ostrava to umí,“ říká Hermannová.

A kdo patří k favoritům, to je podle Kolocové i Markéty Slukové těžké říct.

„Češky a Češi jsou favoriti. Ne, to nasazení říká o spoustě zemí, že patří mezi favoritky – Němky, Brazilky… Za chlapy to stejné. Myslím si, že konkurence je veliká. Soutěž je vyrovnaná a věřím, že zhruba deset patnáct týmů má na to vyhrát,“ říká Kolocová.

„Naše soutěž je tak strašně vyrovnaná, že na každém turnaji, co se doposud odehrál, bylo jiné složení pódia,“ dodává Sluková.

Místo pláže vysoké pece. Elitní beachvolejbalisté se chystají do Ostravy turnaj světové série Číst článek

Každopádně Markéta Sluková s Barborou Hermannovou zaujaly tím, že na trénink před turnajem nastoupily na první pohled ve stejných náušnicích.

„Já jsem si teď nedávno asi po roce a půl vyměnila náušnice, ale nekoukala jsem, že máme stejné,“ usmívá se Sluková. „Ale můžeme to tak prodat, že to jsou šťastné náušnice,“ dodává Hermannová.

Jen tři týdny po skončení Ostrava Beach Open bude stejné místo dějištěm světoznámého hudebního festivalu Colours of Ostrava. Michala Kvapilová lituje, že v tu dobu běží sezona.

„Už jsme slyšely, že je to skvělá akce a že přijde klidně 80 tisíc lidí. My máme program bohužel nabitý a cestujeme všude možně, takže sem se dostaneme akorát tak na turnaj,“ doplňuje před startem turnaje Kvapilová. Ale organizátoři určitě turnaj zpestří výběrem kvalitní hudby.