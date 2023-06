Pomáhá teta Helena, manžel i babičky. Proto můžu pořád nahánět míč, říká plážová volejbalistka Sluková

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková cestuje po světě od začátku sezony s roční dcerkou Mayou a novou parťačkou Helenou Havelkovou. A pochopitelně také manželem a trenérem Simonem. Po porodu není jednoduché zvládat sport s civilním životem. Radiožurnálu Sport česká reprezentantka prozradila, jak si s novou životní rolí umí poradit. Ostrava 22:20 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Nausch Sluková (vpravo) kombinuje roli profesionální sportovkyně a matky | Foto: Jiří Koťátko | Zdroj: Profimedia

„Já mám teď plýnky všude prostě. Je to náročné, rozhodně nejsem ten typ, který by na sociálních sítích zveřejňoval každodenní dřinu v kombinaci s mateřstvím. Snažím se do sebe splácat dva plné pracovní úvazky,“ říká s nadhledem Markéta Nausch Sluková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak plážová volejbalistka Markéta Nausch-Sluková zvládá profesionální sport a mateřství

Sportovní ambice má někdejší skvělá světová hráčka i s novou parťačkou Helenou Havelkovou stále vysoké. „Abych byla plnohodnotná profesionálka, protože to naše cíle vyžadují. Navíc já to tak chci, neumím věci dělat napůl. Zároveň chci být skvělá máma, jsem takový perfekcionalista, takže si na sebe ten bič občas upletu,“ přibližuje Sluková.

Pomoc rodiny

Roční Maya cestuje za beachvolejbalovými turnaji po světě s rodiči Markétou, Simonem i tetou Hanou Havelkovou, novou spoluhráčkou. Pomáhat musí i rodiny obou manželů.

„Kdyby nebylo rodiny, tak bych si tohle vůbec nemohla dovolit. Manžel Simon i babičky fungují skvěle a největší aplaus patří jim. Díky nim tady pořád můžu nahánět balon. Máme mimčo, které nespí, určitě si to každý rodič dovede představit. Žongluju to, jak to jde. Kromě rodiny pomáhá i Helča, která vozí, skládá kočár a jako správná parťačka a teta pomáhá,“ chválí kolegyni Havelkovou.

Teta Helena pomáhá jak může, ale velký tlak je pochopitelně také na rakouského manžela a trenéra Simona Nausche. „Je krásné, že můžeme být pořád s Mayou. Máme společný zájem, společnou práci, jen v té práci nemůžeme alternovat. Oba dva odcházíme do práce a o to víc potřebujeme, aby rodina fungovala. Simon jako správný chlap to bere zodpovědně a má kolem sebe další malou ženskou, kterou musí ukočírovat. Příště už to bude muset být chlapeček, protože musíme ten testosteron nějak vybalancovat. Chudák má těch ženských hodně,“ přeje si druhého potomka mužského pohlaví Sluková.

Nový pár Nausch-Sluková a Havelková je momentálně ve světovém žebříčku na 59. místě.