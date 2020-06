O beachvolejbal je v Česku i kvůli koronaviru zájem. Turnaje lákají také nejzvučnější domácí jména

Minulý týden začal seriál Českého poháru v beachvolejbalu. V předchozích letech se tahle akce musela obejít bez největších českých hvězd, které hrály na turnajích Světové série. Dostat na turnaje Markétu Nausch Slukovou s Barborou Hermannovou, nebo Michaelu Kvapilovou s Michalou Kubíčkovou bylo takřka nemožné. Letos se situace úplně změnila. Praha 9:54 5. 6. 2020 (Aktualizováno: 10:01 5. 6. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na tuzemských turnajích se díky koronavirové pandemii může častěji objevovat i jedna z nejlepších českých dvojic, Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Ty nejlepší české dvojice jsou v Čechách. Je to jejich jediná možnost, jak začít hrát, protože jinam nemohou vyjet. Tour je pro ně zajímavá hlavně tou obsazeností a samozřejmě tam jsou i zajímavé prize money,“ říká pro Radiožurnál místopředseda Asociace beachvolejbalu a ředitel národní tour Jan Meruna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O beachvolejbalové turnaje v Česku je i kvůli koronavirové pauze velký zájem. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

Mezi ženy se na každém turnaji Českého poháru rozdělí 80 tisíc korun, ale i bez peněz by byl hráčský zájem enormní. Pandemie koronaviru posunula start sezony o měsíc později, navíc hráči, kteří hrají šestkový volejbal, byli od začátku března mimo hru a tak se startovní listiny turnajů plní velmi rychle.

„Na Strahově bylo minulý týden přihlášeno 57 mužských a 32 ženských dvojic. Na Braníku, kde se konal Letní pohár, pak bylo dalších 40 dvojic děvčat. To je z organizačního hlediska opravdu masakr. Pro mě je to potěšení a takové uznání toho, že to děláme celkem dobře,“ popisuje Meruna.

Ojedinělá sezona

Letošní koronavirovou pandemí ovlivněná sezona je výjimečná. Naplněné turnaje, účast českých hvězd, zájem médií i veřejnosti, to už se nemusí v příštích letech opakovat.

„Samozřejmě se jako ten, kdo má na starosti národní tour, budu snažit na tom něco postavit, například se ukázat současným partnerům. Dopředu ale říkám, že nejsem schopen zabezpečit účast těch nejlepších dvojic na každém turnaji i v příští sezoně,“ přiznává Jan Meruna.

Příští rok totiž nejlepší české páry budou bojovat o body do olympijské kvalifikace a tak je jejich účast v domácím poháru nepravděpodobná. To bude ale až za rok. Tento víkend ale hrát budou, ženy na pražském Strahově, muži v Letním poháru na kurtech ABC Braník.