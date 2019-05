‚Je to pro nás těžší.‘ Beachvolejbalisté Schweiner s Perušičem v Dolních Vítkovicích obhajují čtvrté místo

Celkem šest českých párů zasáhne do hlavních soutěží mužů a žen v ostravském turnaji Světové série. Čeští fanoušci budou sledovat hlavně první nasazený pár a obhájkyně titulu Barboru Hermannovou a Markétu Nausch Slukovou. Pozadu nechtějí zůstat ani čeští muži. Ostrava 9:21 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner | Zdroj: ČTK

V loňském premiérovém ročníku skončili Ondřej Perušič a David Schweiner na čtvrtém místě a tento výsledek je katapultoval mezi světovou špičku.

„Je to jiné z hlediska přípravy. Když s námi někdo hraje, tak je vidět, že jsou soupeři připravení a ví, jak na nás hrát. Pro nás je tak mnohem těžší jim konkurovat,“ řekl Radiožurnálu David Schweiner.

Lepšího umístění nejlepší český pár zatím ve Světovém poháru nedosáhl.

„Byl to náš nejlepší výsledek v sezoně. Už loni to bylo výrazně nad plán, letos bude ještě o něco těžší zopakovat semifinálovou účast, protože to bude opravdu nabitý turnaj. Loni se nám tu hrálo výborně, atmosféra byla úžasná, tak doufám, že se v turnaji udržíme a před diváky se vybičujeme k lepšímu výkonu než v posledních měsících,“ věří Ondřej Perušič.

Jeho kolega David Schweiner těžko ve vyrovnaném poli odhaduje, na co si můžou v Ostravě troufat: „Zápasy jsou hrozně vyrovnané. První nasazení můžou prohrát s posledními nasazenými. Míchá se to, rozhoduje se v koncovkách a zápasy jsou třeba jen o dva body. Těžko předvídat, jak turnaj dopadne.“

Rozhodující boje o nejvyšší příčky v ostravských Dolních Vítkovicích vyvrcholí v neděli.