Místo pláže vysoké pece. Elitní beachvolejbalisté se chystají do Ostravy turnaj světové série

K beachvolejbalu obvykle patří rozpálené písečné pláže, moře a sluníčko. Tohle tradiční prostředí teď ale plážoví volejbalisté vymění za vysoké hutní pece, ocelové konstrukce, trubky a roury. Nadcházející turnaj Světové série Ostrava Beach Open se totiž hraje v areálu bývalých hutí v Dolních Vítkovicích. Na zápasy v netradičním prostředí se těší i elitní domácí pár Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou. Ostrava 14:27 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Dolních Vítkovicích se vše připravuje na blížíce se turnaj světové série v beachvolejbalu. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Na nás to dýchlo strašně moc. Byla jsem opravdu mile překvapená z toho celkového zázemí, nejen z toho, kde budou stát kurty. Je to samozřejmě něco zajímavého, něco nového, nikdy jsem to v životě neviděla, nikdy jsem v Ostravě v Dolních Vítkovicích nebyla,“ řekla Radiožurnálu Kristýna Hoidarová Kolocová.

Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová se do Ostravy těší nejen kvůli neobvyklému industriálnímu prostředí, ale i kvůli divákům. Úvodní část turnaje, která se odehraje od příští středy do pátku, uvidí fanoušci dokonce zdarma. Na utkání elitních plážových volejbalistů z celého světa se jich do hlediště na hlavním kurtu vměstná 2700, zápasy na všech čtyřech hřištích najednou pak uvidí dokonce šest tisíc lidí.

To je podle Michaly Kvapilové v Česku věc nevídaná. „V Česku se už nějaká ta léta nekonal takový turnaj. Je to opravdu světový turnaj, druhý nejvyšší. 2700 diváků zní krásně na center kurtu a 6000 v celém areálu ještě o to lépe. Doufám, že se to takhle zaplní a že to bude krásná akce,“ dodala Kvapilová.

Kromě okolního prostředí a kapacity hlediště bude v Ostravě ojedinělé i zázemí pro samotné hráče. Pod vysokými pecemi totiž plážoví volejbalisté najdou pro ně možná až trochu nezvyklý komfort.

„Je tam velká budova, která se jmenuje, tuším, Gong, která by měla zahrnout veškeré zázemí, jak média, tak hráčské prostory. A ty prostory jsou opravdu čisté, moderní a nové a je to, řekla bych, ne až tak časté ve srovnání s jinými turnaji světové série, kde často máme zázemí různě ve stanech, umělohmotné židličky a opravdu je to takové trochu pouťácké. Tady si myslím, že to bude díky tomu působit hodně profesionálně,“ chválí podmínky na domácím vrcholu sezony Kristýna Hoidarová Kolocová.

Společně s Michalovou Kvapilovou se chce na turnaji v ostravských hutích naladit na červencové mistrovství Evropy v Nizozemsku, kde budou české beachvolejbalistky obhajovat stříbrné medaile.