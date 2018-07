Bez medaile domů nejedu, řekla Nausch Sluková. V Haagu získala s Hermannovou ‚růžové zlato‘

„Co se toho zápasu týče, tak to v závěru prvního setu odehrála Maki. Já jsem byla po naší první prohře ještě mentálně mimo, ještě teď jsem,“ hledala slova po výhře v zápase o třetí místo na beachvolejbalovém mistrovství Evropy Barbora Hermannová.

Semifinále se českému páru, který byl v turnaji druhý nasazený, nepovedl. Domácí beachvolejbalistky Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková vyhrály po setech 22:20, 17:21 a 12:15 a zvládly i druhý vzájemný zápas na turnaji.

„V prvním zápase jsme to ..., tak jsem říkala Báře, že bez medaile nejedu domů. A když to nebude zlatá, tak to bude růžové zlato, jak tomu říkáme. Prostě jsem nechtěla prohrát,“ vysvětlovala Markéta Nausch Sluková.

V utkání o 3. místo porazily Španělky Liliana s Elsou, které před mečbolem pro zranění vzdaly. „Je škoda, že neodehrály ten poslední bod, moc tomu nerozumím, když odehrály poslední zápas. Nevím, jestli nám nechtěly dát radost z mečbolu, nebo chtěly mít ve výsledku zapsáno, že je to pro zranění,“ přemýšlela Nausch Sluková.

„Ale já vím, jak to bylo a strašně mě těší, že jsme se dokázaly posbírat po porážce v semifinále. Jedeme domů s bronzem a to se neděje každý den,“ dodala zkušenější z českého páru.

Slavnostní vyhlášení už si Češky vychutnaly. „Tak jsme třetí, no a co,“ zkoušela Barbora Hermannová fotbalový pokřik. „Vyhlášení už jsme si užily, holandští fanoušci tancovali, tak jsme se přidaly k nim.

„Byly jsme tu jako jedny z favoritek a dokázaly jsme si tu placku uhrát, to nikdy není jednoduché. Ani na mistrovství republiky to nebude jednoduché. Je to vzácná výhra a místo na zdi určitě bude mít,“ zhodnotila mistrovství Evropy Barbora Hermannová.