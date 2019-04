České beachvolejbalistky se vrátí jako nasazené jedničky, Sluková zraněné rameno šetří

„Měla jsem natrženou rotátorovou manžetu v rameni, která se musela zahojit. Dostávala jsem různé injekce. Trhlina se asi stala proto, že pohybový vzorec nebyl úplně správný a není úplně jednoduché některé pohyby překopat. Navíc jsem se musela zbavit cysty, která mi tam tlačila na nervy a úpony,“ popisuje beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková své první vážnější zranění v kariéře.

Problémy s ramenem se po konzultaci se spoluhráčkou Barborou Hermannovou a trenérem Simonem Nauschem rozhodla neřešit operací.

„Celé léčení se hodně protáhlo, protože jsme se rozhodli to řešit šetrněji. Dostávala jsem různé injekce, cvičení, terapie… Momentálně je rameno v obstojné kondici. Můžeme normálně hrát, normálně trénuju. Občas jsou situace, ve kterých si nejsem úplně jistá,“ pochvaluje si Markéta Nausch Sluková pokrok posledních tří měsíců.

Pořád nemůže jít do všech úderů stoprocentně a často musí vymýšlet řešení situace právě s ohledem na rameno. Pomohla jí ale podpora od spoluhráčky i manžela a trenéra v jedné osobě.

„První tréninky jsme se po každém tréninku ptali, jestli to drží, bolí, nebolí, může? Už je to lepší, jak Markéta sama získala sebevědomí a ví, co s ramenem je a jak s ním zacházet,“ vypráví Barbora Hermannová.

Individuální trénink v párovém sportu

Při zranění spoluhráčky rozhodně nelenila. „Neležela jsem a nekoukala do stropu. Beachvolejbal je sice sport pro dva, ale víc času na individuální trénování je velká výhoda. Doháněl jsem fyzičku,“ vysvětluje Hermannová.

Po přípravě na Tenerife, v Kapském Městě a naposledy ve Spojených státech se příští týden vydají do Číny na první turnaj Světového okruhu, zúčastní se ho už příští týden.

„Moc se těšíme, dlouho jsme nehrály. První turnaj jsme měly v půlce srpna minulého roku. Jsou tam velká očekávání a jsme nervózní, protože jsme vypadli z herního rytmu, ale převládá těšení,“ přiznává Markéta Nausch Sluková. V čínském Sia-menu bude český beachvolejbalový pár Sluková, Hermannová nejvýše nasazenou dvojicí.