Nepodávali jsme dostatečně dobře, mrzí Perušiče po konci na mistrovství Evropy beachvolejbalistů

Plážoví volejbalisté David Schweiner s Ondřejem Perušičem podlehli v německém Düsseldorfu 0:2 na sety nizozemské dvojicí Alexander Brouwer, Steven van de Velde. Čtvrtfinále evropského šampionátu hráli čeští mistři světa počtvrté z pěti společných účastí. Další páté místo je podle Ondřeje Perušiče sice slušný výsledek, ale český reprezentant zároveň cítí zklamání. Düsseldorf 9:23 3. srpna 2025

„Současně se nemůžu zbavit pocitu, že jsme měli navíc, že jsme měli na to postoupit do semifinále. Tohle je soupeř, se kterým si myslím, že bychom měli hrát vyrovnaně. To se sice potvrdilo, ale nebyli jsme schopni dneska najít cestu, jak je porazit. Je to spíš chyba na naší straně, že se nám to nepodařilo,“ mrzelo Ondřeje Perušiče po prohraném čtvrtfinále.

„Kromě konce druhého setu, kde jsme ale už prohrávali místy až o šest bodů, jsme nepodávali dostatečně dobře. Tohle je obecně náš problém proti holandským týmům. Podáváme sice správně takticky, ale nedostatečně důrazně. A ve chvíli, kdy je nejsme schopni dostat do nekomfortních situací, kdy mají příjem daleko od sítě, musí si nahrávat z druhé poloviny hřiště a útočit z těch těžších náher, se nám proti nim velmi těžce hraje,“ popisoval Perušič, co jim s Davidem Schweinerem k postupu scházelo.

Český beachvolejbalový pár směřuje na listopadové mistrovství světa v australském Adelaide, kde bude obhajovat triumf z roku 2021. Jestli se představí i na příštím evropském šampionátu ale zůstává otevřené.

„Tohle je věc, kterou budeme řešit asi až na podzim, v září, říjnu. Nevím, jestli před mistrovstvím světa nebo po něm, ale tohle musí být rozhodnutí celého týmu. A já bych samozřejmě hrozně rád odpověděl, ale momentálně tu odpověď neznám,“ dodává Perušič, který společně s Davidem Schweinerem skončil pátý na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu z Düsseldorfu.