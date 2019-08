Taková šance nemusí být každý rok, uvědomuje si promarněnou možnost boje o medaile Perušič

Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou jako 27. nasazené proklouzly do čtvrtfinále a jen těsně jim unikly závěrečné boje o medaile. Daleko za nimi skončila celá řada favoritek: Němky, Švýcarky, Italky, ale také slovenské adeptky na medaile.

„Mrzí to, když povypadávaly i silné páry. Cesta dál by byla jednodušší, ale co už,“ oddechla si zklamaně po vyřazení Slovenka Andrea Štrbová.

Ale o překvapivé výsledky nebyla nouze ani mezi muži. Norští vládci světového beachvolejbalu Anders Mol s Christianem Sorumem plní roli nasazených jedniček a zahrají si semifinále.

Tam jsou i největší domácí medailová naděje Konstantin Semenov s Iljou Lešukovem, ale jen málokdo by čekal mezi nejlepší čtyřkou Piotra Kantora s Bartoszem Losiakem z Polska a rakouskou dvojici Martin Ermacora a Moritz Pristauz.

„S nikým z té skupiny se nepočítalo, že bude bojovat o stupně vítězů, natož s dvěma z těch tří týmů, které postoupily,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Perušič, který s Davidem Schweinerem oba překvapivé semifinalisty dokázali ve skupině porazit a po dobrém výkonu si odvezou z Moskvy výborné páté místo.

„Jsme spokojení s tím, jak jsme tu hráli, na druhou stranu, semifinále bylo velmi blízko a taková šance nemusí být každý rok,“ uvědomuje si Perušič.

Český beachvolejbal čeká na medaili mezi muži od roku 1996, v ženách odjíždí bez cenného kovu z evropského šampionátu poprvé po třech letech.