‚Jen blázen by to chtěl ukončit ve dvou setech.‘ Češi jsou před náročným play-off v dobré náladě

Všechny tři české páry postoupily do vyřazovacích bojů beachvolejbalového mistrovství Evropy. Nejvíce si po jistotě účasti v play-off oddechly Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. Česká dvojice v rozhodujícím duelu prohrávala 0:1 na sety, pak ale v následujících dvou sadách zvítězila a na šampionátu pokračuje. Moskva 7:54 9. srpna 2019

„Je to obrovská radost, máme za sebou dva těžké dny a zápasy s těžkými soupeři. Jsem moc ráda, že jsme v sobě našly bojovnost a zbytky sil a dokázaly ten poslední zápas otočit,“ oddechla si v rozhovoru pro Radiožurnál Michaela Kubíčková.

Přehrát 00:00 / 00:00 České páry se na beachvolejbalovém mistrovství Evropy připravují na vyřazovací boje. Více v reportáži Petra Kadeřábka

Síly ale bude potřebovat hned úvodní den vyřazovacích bojů. Zatímco dosud hrály volejbalistky na šampionátu jeden zápas denně, teď ty úspěšné odehrají až tři. První kolo, osmifinále a čtvrtfinále.

„Tři zápasy v jeden den bývají málokdy, ale dá se to. Program je tu opravdu náročný, sportovce tu nešetří. Počasí je ale naštěstí akorát, protože je rozdíl hrát v těchto podmínkách, nebo v pětatřicetistupňovém vedru. Když předvedeme náš dobrý volejbal, tak se nebojím,“ uvedla členka jediného slovenského páru na turnaji, ale zato s medailovými ambicemi, Natália Dubovcová.

Muži mají přece jen jednodušší program. V pátek totiž odehrají jen dvě kola play-off. To znamená, že vítězové skupin nastoupí jen k osmifinále, což je případ i Davida Schweinera s Ondřejem Perušičem.

Jenže zrovna oni si na nedostatek pobytu na kurtu nemohou stěžovat, všechny zápasy hráli na tři sety. Trenér Andrea Tomassi několikrát jen kroutil hlavou, jak jeho svěřenci promarnili vedení a pak museli bojovat o vítezství v rozhodující sadě. Schweiner s Perušičem si z toho ale rozhodně nic nedělají.

„I když máme na ruce mečbol, tak ho radši odmítneme, abychom to udělali Andreovi zajímavější a přiblížili ho návštěvě kardiologa. A potom si to nějak dosekáme,“ řekl s úsměvem Schweiner. „Moskva je krásná, jenom blázen by to chtěl vždycky ukončit ve dvou setech,“ navázal jeho spoluhráč.

Jejich slova přesně dokreslují, v jaké jsou čeští beachvolejbalisté náladě před play-off.