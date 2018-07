Setkání semifinalistů. Hermannové s Nausch Slukovou fandila celá mládežnická reprezentace

Čeští volejbalisté do 20 let, kteří přijeli do Haagu odehrát semifinále mistrovství Evropy, hlasitě fandili Barboře Hermannové a Markétě Nausch Slukové, aby si semifinále evropského šampionátu zahrály i ony.

Atmosféru na beachvolejbalovém ME zvedli čeští reprezentanti do 20 let

„Líbí se nám to, je to velmi hezká podívaná. Holky zatím vyhrály první set, takže jsme spokojení,“ řekl Radiožurnálu během zápasu s Ruskami Pavel Horák.

Český beachvolejbalový pár ovládl i druhý set a při východu ze stadionu na něj čekalo překvapení – nastoupená mládežnická reprezentace.

- „Víte, že jste v semifinále mistrovství Evropy?“

- „Jo. A vy?“

„Těšily jsme se, že přijdou dvacetiletí kluci. Já jsem typ hráče, který moc neregistruje okolí, ale tady jo. Nebyli tam úplně od začátku a když začali v prvním setu zpívat a fandit, bylo to hrozně fajn. Moc jim děkuju, pokud to půjde, zafandíme jim v neděli,“ slibuje Markéta Nausch Sluková.

Český pár předvedl v play-off mistrovství Evropy excelentní výkony. Teď jde o to, kolikrát je mohou zopakovat?

„Ještě dvakrát. Pak už máme zlatou medaili a můžeme jet domů,“ směje se Nausch Sluková.

O postup do finále se utkají s domácími Nizozemkami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou. S patnáctým nasazeným párem prohrály v základní skupině 0:2 na sety. Finále a utkání o bronz se pak budou hrát v podvečer.