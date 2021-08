Štochlová s Hermannovou na mistrovství Evropy končí, v osmifinále nestačily na favorizované Lotyšky

Na přípravu měla dvojice Barbora Hermannová, Marie Sára Štochlová sotva dva dny. Nikdy předtím spolu nehrály a navíc každá hraje na stejné pozici - na bloku. Přesto na evropském šampionátu v plážovém volejbalu ve Vídni nezklamaly a z rakouské metropole odjíždějí s devátým místem. Český pár v osmifinále podlehl v osmifinále lotyšské dvojici Anastasija Kravčenoková, Tina Graudinová 17:21, 18:21 Vídeň 16:33 13. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká beachvolejbalistka Barbora Hermannová | Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber via www.imago-images.de | Zdroj: Reuters

„Za náš čerstvě sestavený tým pro tenhle šampionát jsem velice spokojená. Nejen za to deváté místo, ale i za to, že jsme si mohly na mistrovství Evropy zahrát a to místo nikam neuteklo. Za ty čtyři zápasy jsme si na sebe ne snad zvykly, ale prozkoumaly jsme, co které vyhovuje. Jsem ráda, že jsme dvakrát vyhrály, dvě porážky byly těsné,“ shrnula Hermannová pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou obsadily na ME deváté místo. Více v příspěvku Mikuláše Jáši

V osmifinále narazila česká dvojice na mistryně Evropy z roku 2019 a čtvrtý tým na olympijských hrách v Tokiu. Prohra Hermannovou samozřejmě mrzela, protože věděla, že pár Anastasija Kravčenoková, Tina Graudinová byl k poražení.

„Přijde mi, že nám došly naše zbraně, které jsme měly v předchozích zápasech. Je to škoda, lotyšské holky byly hratelné. Na druhou stranu jsme byly spíš překvapení turnaje, takže jsem spokojená,“ řekla Hermannová.

Premiérovou účast na seniorském šampionátu má za sebou Marie Sára Štochlová. „Jsme deváté na turnaji, na kterém jsem ještě před pár dny vůbec neměla hrát, takže jsem nadmíru spokojená,“ podotkla.

Štochlová hraje na postu blokařky, Hermannová zůstává také blíž sítě. Trenér Simon Nausch se nakonec rozhodl nechat obě hráčky jak v poli, tak na bloku. Neobvyklá situace ale podle Hermannové nebyla jediným důvodem, proč neprošla česká dvojice do čtvrtfinále.

„Minimálně já udělala v každém setu zbytečné chyby na servisu. Zaostávaly jsme i v souhře,“ uzavřela česká beachvolejbalistka.