Hermannová s Nausch Slukovou zažily nejlepší sezonu kariéry, domácí šampionát vynechají

Spolupráci na písku pilují už třetím rokem a právě poslední sezona byla pro ně zatím ta nejpovedenější. Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová v ní uspěly na několika významných turnajích a na krátký čas byly dokonce světovými jedničkami. Praha 16:55 21. srpna 2018

„Určitě je to nejvydařenější rok kariéry, jak pro mě ve fungování s Bárou, ale i obecně. Posbíraly jsme nejvíc, medailí, co jsem kdy za sezonu posbírala. Hodně nás to baví, konečně jsme našly herní styl a vizi,“ říká na Radiožurnálu Markéta Nausch Sluková.

Uplynulou sezonu řadí i před tu olympijskou z roku 2012, kdy společně s Kristýnou Kolocovou obsadila v Londýně páté místo.

Nausch Sluková s Hermannovou loni uspěly na několika velkých akcích - vyhrály turnaj Světového poháru v Ostravě, na evropském šampionátu vybojovaly bronz a na finálovém turnaji Světového okruhu v Hamburku skončily druhé.

„Všechny tyhle tři turnaje se nám vydařily výborně. Každý ten turnaj byl něčím specifický, nerada bych vybírala jednu akci,“ odmítá třicetiletá hráčka vyzdvihnout jeden úspěch nad ostatní.

Spokojenost se sezonou neskrývala ani Barbora Hermannová, kterou těší mimo jiné to, že se jí podařilo ustálit svou výkonnost.

„Staly jsme se konstantním týmem, což byl jeden z mých cílů – stát se hráčkou, na kterou bude větší spoleh. Vloni jsem říkala, že jsem hráčka, která má velké výkyvy. Nechávala jsem se rozhodit emocemi,“ uznává Barbora Hermannová.

I když by se mohlo zdát, že je momentálně všechno ideální, současné světové dvojky si dobře uvědomují, že mají stále na čem pracovat. „Pořád tam jsou rezervy. V prvním setu ve Vídni, kdy jsme prohrály první set 12:21, bylo tolik technických i mentálních chyb, že je určitě na čem pracovat,“ dodává Barbora Hermannová.

Nejlepší český beachvolejbalový pár ale vynechá blížící se mistrovství republiky ve Slavkově u Brna. Markétu Nausch Slukovou trápí zranění ramene, které se vyžádá rekonvalescenci.