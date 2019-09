Beachvolejbalistky neproměnily dva mečboly a postup na olympiádu do Tokia jim unikl

Check out these #Highlights from the astounding win by Graudina/Kravcenoka over Hermannová/Slukova , including their key aces in the end!



Watch the #BeachOQT LIVE >> https://t.co/fvIB4vAo6d

All info >> https://t.co/pFbAhL15Na#BeachVolleyball #FIVBOQT #FIVBTBVQ pic.twitter.com/rVEZtL0uub