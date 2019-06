Perušič a Schweiner jsou v Ostravě opět v semifinále. O své první čtyřhvězdičkové finále se utkají s Poláky

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si stejně jako před rokem zahrají na turnaji Světového okruhu v Ostravě semifinále. Český pár především díky vynikajícímu výkonu oslavence Schweinera, který měl v sobotu 25. narozeniny, porazil v osmifinále Rakušany Martina Ermacoru a Moritze Pristauze 21:18, 21:19 a poté v areálu Dolních Vítkovic zdolali favorizované Brazilce Alisona a Álvara Filha 13:21, 21:18 a 15:11. Ostrava 20:23 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Duo Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner (vpravo) postupuje v Ostravě do semifinále. | Foto: Vladimir Pryček | Zdroj: ČTK

Osmí nasazení čeští volejbalisté v osmifinále v první sadě sice ztráceli 6:8, ale pak se dvakrát prosadil na bloku Schweiner a vývoj se otočil. Po zisku sady vlétli domácí hráči za pomoci hlasivek fanoušků i do druhého setu a získali náskok 3:0.

Vedení ale neudrželi a po jedné z mála chyb Schweinera na smeči prohrávali 14:15. Vzali si oddechový čas a po něm třemi v řadě body rozhodli o postupu. „Podpora je neskutečná, asi proto hrajeme dobře jenom tady,“ poděkovali obecenstvu poslední čeští zástupci v soutěži v rozhovoru na kurtu.

Přání od celého stadionu

Po osmifinále diváci Schweinerovi k narozeninám zapěli. „Moc hezké, i jsem se na obrazovce pokochal fotkami z mládí. Je pravda, že tolik lidí najednou mi nikdy nepřálo a nezpívalo,“ citoval Schweinera web sport.cz a oslava ho naladila.

Schweiner zablokoval první útok Brazilců ve čtvrtfinále, ale pak soupeř úvodnímu setu dominoval. Nekompromisně útočil a výborně bránil. Zvlášť 203 centimetrů vysoký olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Alison byl nepřekonatelný. Ve druhém setu ale i díky několika vydařeným blokům Schweinera domácí rychle vedli 10:4, povedlo se jim donutit Brazilce chybovat, náskok udrželi a vynutili si tie-break.

Vyrovnaný stav rozhodujícího dějství se změnil díky Schweinerovi a jeho bodu přímo z podání na 7:5. Perušič byl výborný v poli, ale v koncovce znovu zářil Schweiner. Po jeho bloku Češi vedli 9:6 a jeho další dva bloky proti Alisonovi zápas ukončily.

Pochvala od protihráče

„Nevím, jestli to je senzace, ale určitě jsme nebyli favority. O to cennější vítězství je,“ radoval se Perušič. Češi si po utkání vyslechli i chválu od Alisona, který uvedl, že jsou perspektivní tým. „Když to řekne někdo, kdo vyhrál olympiádu, mistrovství světa a tolik toho dokázal, tak to je polichocení. Paráda,“ uvedl Schweiner.

Před rokem český pár v semifinále neuspěl a nakonec obsadil čtvrté místo, což je jeho nejlepší výsledek na turnaji této kategorie. V boji o první finále na turnaji čtyřhvězdičkové kategorie Světového okruhu se v neděli střetnou s Poláky Michalem Brylem a Grzegorzem Fijalkem.