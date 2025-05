Perušič se Schweinerem jsou v Ostravě v osmifinále. Svozilová se Štochlovou skončily třinácté

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zdolali v předkole play-off Pro Tour Elite v Ostravě druhé nasazené Nizozemce Stefana Boermanse s Yorickem de Grootem 21:15, 21:13 a jsou v osmifinále. Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou prohrály s Američankami Molly Shawovou a Kelly Chengovou 0:2 na sety a jsou třinácté. Zbývající domácí páry Tadeáše Trousila s Matyášem Džavoronokem a Jakuba Šépku s Jiřím Sedlákem čeká předkolo. Ostrava 18:35 30. 5. 2025 (Aktualizováno: 20:03 30. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Schweiner a Ondřej Perušič v zápase s Bartoszem Łosiakem a Michalem Brylem | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK, Profimedia

V prvním setu deptal Nizozemce Schweiner, který zaznamenal pět bodových bloků. Pár dalších přidal i ve druhé sadě a zdeptaný Boermans pak kupil jednu chybu za druhou.

Díky tomu si Češi vypracovali obrovský náskok a nakonec proměnili třetí mečbol. Mistři světa obhájcům ostravského stříbra částečně oplatili loňské osmifinálové vyřazení na olympijských hrách v Paříži a vzájemnou bilanci upravili na 5:3.

„Zahráli jsme velmi dobrý zápas, ale bylo to částečně také tím, že Nizozemci se už od začátku našeho klání dost trápili. Potom už kupili nevynucené chyby, zejména tedy vyšší z nich, a od toho se pak odvíjel zápas. Klíčové bylo to, že David hned v prvním setu dal několik velmi důležitých bloků a tím se možná Boermantsovi trochu dostal do hlavy. On potom za celý další set a půl nenašel řešení,“ prohlásil Perušič.

„Naštěstí jsme v tomhle zápase nemuseli tolik ztrátovat a spíš jsme podávali a bránili. Ale těch bloků nikdy nemusí být dost, protože oni taky můžou přidat nějaké body, třeba ze servisu nebo taky z obrany. Takže jsem rád, že jich byl dostatek,“ doplnil Schweiner.

Bojovnost Češek nestačila

V ženském předkole si Američanky po celý úvodní set udržovaly mírný náskok a vyhrály jej 21:15. Ve druhém se Češky díky velké bojovnosti dlouho držely na dostřel, avšak na lepší výsledek to nestačilo. Mistryně světa Chengová usiluje o zlatou obhajobu po boku nové spoluhráčky.

„Vždycky první půlku setu jsme s nimi dokázaly držet krok, ale pak už jsme prostě nestačily. U zlomových balonů se prostě projevilo, že už mají něco za sebou. Prostě tu taktiku zvládly líp a my jsme se nedokázaly přizpůsobit,“ řekla Štochlová.

Úvodní sadu česko-polského souboje rozhodla tři Losiakova esa. Druhý set byl dlouho vyrovnaný, ale závěr vyšel lépe bronzovým medailistům z předloňského mistrovství světa, na kterém triumfovali Perušič se Schweinerem. Poláci tak snížili bilanci vzájemných zápasů na 2:7.

Dominantní podání Poláků

„Byli to hodně nároční soupeři, my jsme s nimi hráli už mnohokrát. Máme s nimi silně kladnou bilanci, ale ty zápasy pokaždé vypadaly tak, že Poláci nás hodně tlačili podáním,“ řekl po zápase Perušič.

„Zápasy často končily o dva body v tie-breaku a bylo to spíše o štěstí než o umění. Teď to bohužel bylo spíše o umění, protože Poláci nás v prvním setu přejeli podáním. V druhém setu jsme sice chvíli vedli, ale pocitově mohu říct, že jsem celý zápas cítil, že jsou prostě o trošičku lepší. Pak se to bohužel v závěru ukázalo,“ dodal.

„Útočili jsme z hodně špatných situací. Oni tlačili servisem, měli jsme to pokaždé přihrané někam na polovinu kurtu nebo za polovinu. Těch ideálních příjmů a nahrávek jsme neměli moc. Ono je to potom mnohem jednodušší. Poláci si to zasloužili, podávali fakt dobře. Myslím si, že nás chtěli dotlačit k horším pozicím, k horším útokům a povedlo se jim to,“ pokračoval Schweiner.

„Podmínky, ve kterých jsme hráli, byly dobré. Nebylo zbytečné vedro, ani tolik nepršelo. Balony byly díky dobrovolníkům suché, takže to nemělo vůbec vliv na hru,“ doplnil Schweiner.

Důležité bloky Sedláka

Šépka se Sedlákem nevstoupili do zápasu o přímý postup do osmifinále s Brazilci Evandrem a Arthurem dobře, ale především díky několika blokům druhého jmenovaného první set nakonec jednoznačně získali.

Druhou sadu naopak ještě výraznějším rozdílem ovládli Brazilci, kteří měli hlavně zásluhou tvrdého servisu světového šampiona z roku 2017 Evandra mírně navrch i v tie-breaku a těsně zvítězili 15:21, 21:11, 15:13.

„Takováhle porážka určitě zamrzí, ale jsme nadšení z toho, že jsme jim mohli takhle vzdorovat. Evandro je přece jen mistr světa a několikanásobný olympionik, takže jsme rádi za to, že jsme s nimi udrželi krok,“ prohlásil Šépka.

„To jeho podání je opravdu nesrovnatelné se servisy, které na nás létaly předtím. Takže nám trvalo poměrně dlouho, než jsme se na to nějakým způsobem adaptovali,“ dodal.

Trousil s Džavoronokem porazili Němce Maximiliana Justa s Philippem Husterem 16:21, 21:19. V souboji mladých týmů Češi ztratili v dešti první set, ale těsnou koncovku druhého zvládli a po Džavoronokově bloku vyrovnali. V tie-breaku odskočili domácí jako první a náskok si s přehledem pohlídali.

„Pro nás byl tenhle zápas hrozně důležitý, protože jsme hráli s týmem, který byl na podobnější úrovni než včerejší Američani. Takže to pro nás bylo hrozně důležité i z hlediska bodů, kterých teď potřebujeme nasbírat co nejvíc kvůli mistrovství Evropy,“ uvedl Džavoronok.