Perušič se Schweinerem postupují v Ostravě do semifinále. Katarský pár porazili hladce 2:0 na sety

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Katařany Šarífa Januse s Ahmedem Tidžanem 21:18, 21:14 a po roční pauze postoupili do semifinále. O medaile si na písku v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích zahrají úřadující mistři světa pošesté z dosavadních sedmi ročníků, dosud nejlépe brali třikrát stříbro. Ostravě 19:58 31. 5. 2025 (Aktualizováno: 20:17 31. 5. 2025)

Češi si v prvním setu vypracovali až pětibodový náskok, který byl klíčový k jeho zisku. Také ve druhém odskočili jako první a Katařané už manko nedohnali. Po páté výhře v jedenáctém vzájemném utkání narazí v semifinále na trojnásobné vítěze ostravského turnaje a nasazené jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska.

V osmifinále zdolali Perušič se Schweinerem Němce Jonase a Benedikta Sagstettery 21:17, 21:18. V průběhu úvodního osmifinálového setu si Češi před bouřlivou kulisou vyprodané J&T Banka arény udržovali mírný odstup, který v koncovce díky skvělé obraně ještě zvýraznili. Druhá sada se lámala za stavu 13:14, kdy Perušič se Schweinerem čtyřmi body v řadě získali rozhodující náskok. Utkání proti dosud nečekaně stoprocentním německým bratrům zakončilo Perušičovo eso.

„Oni hráli opravdu dobře na ztrátě, dobře podávali, nechybovali a byli fakt konzistentní. Vlastně i v té atmosféře, která byla jenom proti nim, tak to zvládli fakt s bravurou,“ řekl Schweiner. České jedničky si po zápase pochvalovaly rozhodnutí absolvovat předkolo play off už o den dříve. „Včera to asi bylo trochu riziko, protože jsme mohli vypadnout už v pátek večer, ale v tomhle kontextu je to velká pomoc, protože jsme si mohli ráno trochu odpočinout a potom se už připravit až na ten polední zápas,“ řekl Perušič.

Ten si tradičně chválil také pomoc ze strany domácích fanoušků. „Nikde jinde si nepamatuju, že by byla takováhle úžasná atmosféra. Samozřejmě byly turnaje, kde třeba bylo více lidí, ale nebyli to právě ti fanoušci, kteří vás opravdu ženou kupředu. Pro nás je tohle vážně jedinečný turnaj a myslím si, že co slyšíme od ostatních hráčů, tak to tak mají taky,“ uvedl třicetiletý polař.

Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem podlehli v předkole play off americkému páru Chaim Schalk, James Shaw 17:21, 15:21 a obsadili 13. místo. Stejně dopadli i Jakub Šépka a Jiří Sedlák po prohře 13:21, 11:21 s Nory Hendrikem Molem a Mathiasem Berntsenem.

Šépkovi se Sedlákem se vstup do zápasu vůbec nepovedl a úvodní set jasně ztratili. Také ve druhé sadě vládli kromě úvodu zkušení Norové a jednoznačně zvítězili. Česká dvojice, která se do hlavní fáze soutěže probojovala z kvalifikace, nenapodobila loňskou devátou příčku.

„Dneska jsme si to prohráli sami. Norové zahráli výborně, neudělali vlastně žádnou přímou chybu vyjma servisu, dobře nás tlačili. My jsme na to pozdě zareagovali,“ řekl Šépka. „I když jsme si to nechtěli připustit a dokonce jsme se i dobře vyspali, tak ranní zápasy jsou naše slabina. A když se k tomu ještě připojí to, že nám podávali krátké servisy, aby nás rozběhali, tak se od začátku projevilo, že už máme o něco víc v nohách,“ doplnil Sedlák.

I Trousil s Džavoronokem tahali od počátku se zkušenými Američany za kratší konec. Průběh druhé sady zvrátili Schalk se Shawem pěti body v řadě od stavu 7:9 a mladí Češi už manko nedohnali.

„Úplně jsme si nedokázali poradit s jejich servisem. Neměli jsme pak ideální situaci k útoku a z toho se odvíjely i nevynucené chyby, kterými jsme jim přidávali náskok,“ řekl Džavoronok. „S postupem do soboty jsme určitě spokojení. Zároveň je tam v koutu mysli taková ta myšlenka 'sakra, vždyť to mohlo vyjít', ale nedá se nic dělat,“ dodal Trousil.

Oba české nadějné páry se příští týden zúčastní turnaje kategorie Futures v Praze na Ládví, poté je čeká Challenge v Alanyi. Vrcholem by pro ně mělo být srpnové mistrovství Evropy v Düsseldorfu a v případě dostatečného počtu bodů i listopadový světový šampionát v Adelaide.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě: Předkolo play off: Schalk, Shaw (15-USA) - Trousil, M. Džavoronok (16-ČR) 2:0 (17, 15), H. Mol, Berntsen (10-Nor.) - Šépka, Sedlák (23-ČR) 2:0 (13, 11). Osmifinále: Perušič, Schweiner (6-ČR) - J. Sagstetter, B. Sagstetter (22-Něm.) 2:0 (17, 18). Čtvrtfinále: Perušič, Schweiner - Janus, Tidžan (5-Kat.) 2:0 (18, 14).