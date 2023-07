Paříž jako vrchol spolupráce. Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner se chtějí po olympijských hrách rozloučit

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se odhlásili z turnaje ve švýcarském Gstaadu. Důvodem je zranění Perušiče, který si na podniku v Lucembursku natrhl břišní sval a po konzultaci s lékařem nebude hrát další tři týdny. Českým reprezentantům tak ubyla jedna příležitost, jak získat body do olympijského žebříčku. Hry v Pařiži by přitom mohly být jejich poslední společnou akcí. Gstaad (Švýcarsko) 17:30 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Noushad Thekkayil | Zdroj: Reuters

„Zvažovali jsme to už před Tokiem, přemýšleli jsme, co bude dál i ve vztahu k trenérům. Po Tokiu jsme se nicméně všichni domluvili, že chceme pokračovat až do Paříže. Nechci aby to znělo namyšleně, ale naše spolupráce si zaslouží lepší konec, než ten tokijský. Takže jsme se shodli na dalších třech letech a dalším olympijském cyklu,“ vrací se o dva roky zpět Ondřej Perušič.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem chtějí, aby jejich spolupráce vyvrcholila na olympijských hrách v Paříži

Právě on se tehdy ve vládním speciálem nakazil covidem a nemohl před do poslední chvíle v Tokiu se svým kolegou Schweinerem trénovat. Podle toho turnaj dopadl a převládlo velké zklamání. Rezignaci ale brzy vystřídala pozitivní energie.

„Směřujeme k Paříži, je to náš cíl. Po něm si myslím, že naše spolupráce končí. Doufáme, že tam vyvrcholí,“ říká Perušič.

Oba beachvolejbalisté v příštím roce oslaví třicáté narozeniny a možná se pak budou už věnovat profesím, které vystudovali - Perušič právničině a Schweiner ekonomice.

Jejich cesta na olympijský turnaj ale nyní dostala menší trhlinu, když kvůli Perušičovo zranění nestihnou turnaj v Gstaadu. Obecně je totiž nový systém série turnajů náročnější a získávání bodů do olympijského rankingu těžší.

„Systém nutí týmy hrát dobře opravdu každý turnaj. Když jeden tým zahraje hůře jen dva turnaje v řadě, spadne do kvalifikace a do dalšího turnaje už se mnohdy ani nedostane,“ podotýká David Schweiner.

„Je to krok, který vede k propagaci sportu. Pro diváky je lepší, že na turnaji hraje opravdu jen ta elitní šestnáctka, úzká špička. U hráčů to má ale spoustu negativ. V kombinaci s tím, že se při nasazování do turnajů počítá opravdu málo výsledků, to vede k poměrně velkým kalkulacím s body, právě třeba do olympijské kvalifikace. Pak už je to spíše matematické cvičení než hra jako taková,“ dodává Perušič.

Teď v elitní šestnáctce ve Švýcarsku tedy česká dvojice nebude, proto bude důležité kvůli možnosti hrát na olympijských hrách rychle zase na beachvolejbalovou šňůru naskočit. Další šance je na konci července v kanadském Montréalu.