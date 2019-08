Beachvolejbalisté věří na mistrovství Evropy v postup do play-off. ‚Je to otevřené,‘ říká Kvapilová

Čeští beachvolejbalisté mají za sebou na evropském šampionátu v Moskvě druhé zápasy ve skupinách. Oba ženské páry po nich mají reálnou šanci na postup ze skupiny. Muži, Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, pak půjdou do posledního duelu s Poláky Kantorem a Losiakem s jistotou účasti v play-off. Moskva 7:30 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Duo Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner (vpravo) | Foto: Vladimir Pryček | Zdroj: ČTK

„Já si myslím, že to bude hodně důležitý zápas, protože skupina se může ještě trošku zamotat. I když už jasně postupujeme, tak nasazení pak bude hodně rozhodovat,“ vypočítává David Schweiner. „Kdybychom zahráli dobře a vyhráli, tak si můžeme zajistit místo rovnou v osmifinále, což by byla určitě příjemná věc,“ doplňuje svého spoluhráče Ondřej Perušič.

Ovšem ani prohra s polským týmem by nemusela českému páru překazit myšlenky na první místo ve skupině. Na mistrovství Evropy se totiž počítají za vítězství dva body a je úplně jedno, jestli je to výhra 2:0 nebo 2:1 na sety. Při rovnosti bodů není další kritériem vzájemný zápas, ale poměr uhraných míčů ze všech tří zápasů. Tohle pravidlo Perušičovi se Schweinerem nahrává, protože své zápasy sice vyhráli vždy 2:1, tiebreak ale pokaždé vysokým rozdílem, a tak mají velmi dobré skóre.

Naopak Bonnerová s Maixnerovou prohrály s Rakušankami jeden set o 11 bodů a mají negativní bilanci uhraných míčů. I přesto věří, že jim i jedna výhra, kterou mají už na kontě, vysněný postup přinese.

„To si myslím, že není nemožné, abychom hrály vyřazovací boje. A myslím, že postup ze skupiny bude pro dvacetiletou Marťu, jejíž to je první mistrovství Evropy dospělých, je dobrý výsledek,“ oceňuje výkony své partnerky Maixnerové Martina Bonnerová.

Jediným českým párem, který ještě na turnaji nevyhrál, je Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. Po dvou prohrách si to v přímém souboji o play-off rozdají na centrálním kurtu ve čtvrtek odpoledne s Ruskami Rudychovou a Damižanovou. Češky zatím nejsou na turnaji v ideální formě, ale boj o vyřazovací boje dopředu nevzdávají.

„Všechno je to ještě otevřené, dokud nespadne poslední balon, jak se říká. My chceme hlavně hrát dobře, protože jestli budeme hrát takto, tak ať to dopadne jakkoliv, tak si to skoro ani nezasloužíme. Lepší by bylo si to pořádně zasloužit,“ krčí rameny Michala Kvapilová.