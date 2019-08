Nedovolit jim čtyři, pět míčů za sebou, vymýšlí taktiku pro play-off beachvolejbalistka Bonnerová

Tři české páry si už zajistily postup do vyřazovacích bojů evropského šampionátu v beachvolejbalu. Právě postup ze skupiny byl cílem pro dvojici Bonnerová, Maixnerová, které se tak po čtvrtečním zápase radovaly i přes to, že ho s Bocharovovou a Voroninovou prohrály 1:2 na sety. Moskva 23:15 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Martina Maixnerová, Michala Kvapilová, Martina Bonnerová a Michaela Kubíčková | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhas

„Myslím, že jsme předvedly docela pěkný volejbal na centrkurtu, takže alespoň to. Moje side-outy ještě nejsou dokonalé, takže z toho není lehké se radost. Každopádně myslím, že se zlepšujeme,“ věří Martina Maixnerová.

Side-out, o kterém mluví, je zisk bodu po podání soupeřek. A právě v téhle činnosti se chtějí pro play-off české hráčky zlepšit. Proti Ruskám ztratily hladce první set, když nedokázaly šestkrát v řadě po podání soupeřek zaútočit a tak už vymýšlí taktiku do dalších bojů.

„Musíme se to naučit nějak trošku zastavit. Zkusily jsme si vyměnit strany, ale to nepomohlo. Spíš se tak musíme zkusit očistit nebo si očistit brýle, protože to bylo šup šup a byl konec setu. Musíme to tedy nějak pozastavit nebo jim prostě nedovolit takhle čtyři, pět míčů za sebou,“ vymýšlí taktiku do dalších zápasů Martina Bonnerová.

V tom přišel David Schweiner, kterého Bonnerová seznámila s faktem, že i přes prohraný zápas postoupila se spoluhráčkou Maixnerovou do play-off. „Tak paráda, gratuluji. Postup je důležitý,“ chválil Schweiner své krajanky.

V té době věděl, že i on si s Ondřeje Perušičem zahraje play-off, ale ještě ho čekal souboj o první místo ve skupině s Poláky Kantorem a Losiakem a Češi tenhle duel zvládli.

Tak trochu tradičně 2:1 na sety. Na šampionátu tak zatím vyhráli všechny liché sety a všechny sudé naopak prohráli a Davida Schweinera tahle statistika pobavila: „V tomhle případě je to úplně ideální. Když budeme vyhrávat první a třetí, tak ten druhý můžeme prohrát vždycky. Kdyby to tak bylo alespoň ještě zápas, dva, tak bychom se vůbec nezlobili.“

Zápas číslo dva by bylo semifinále, protože české duo Schweiner – Perušič postoupilo přímo do osmifinále. Jaký je tedy jejich plán v pokračování šampionátem?

„Já si myslím, že, abychom byli spokojení, tak bychom potřebovali dojít do čtvrtfinále. Už před turnajem jsme chtěli hrát dobře a věříme tomu, že když tak budeme hrát, tak, že se čtvrtfinále povede,“ věří Ondřej Perušič. Poslední český pár ještě bude o postup do play-off bojovat. Od 15 hodin nastoupí Kvapilová s Kubíčkovou proti Ruskám Rudychové s Dabyžanovou, dál půjdou jen vítězky.

O postup do play-off bojovala jako poslední z Češek dvojice Kvapilová, Kubíčková. I těm se podařilo dostat do vyřazovacích bojů, když otočily utkání i 0:1 na 2:1 na sety.