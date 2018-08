Náročný los, žádný zápas ‚na rozehrání.‘ Hermannová s Nausch Slukovou uspěly i mezi pozvanou elitou

„Jsme za finálovou účast strašně rády, protože ten turnaj je svým systémem hodně specifický. Navíc se na rozdíl od minulých let hrálo ve skupinách po pěti, kde jsme se nejdřív každý pár s každým vymlátily. Všechny medailové týmy nakonec byly z té naší skupiny B, takže jsme musely zamakat, aby se vůbec postoupilo do dalších bojů,“ řekla Radiožurnálu spokojená Markéta. Nausch Sluková.

České duo uspělo mezi opravdovou elitou, protože turnaje v Hamburku se zúčastnilo jen deset pozvaných párů. „Tím, že tu hraje jen deset nejlepších týmů, tu není žádný lehčí zápas, kde by se člověk rozehrál a dostal do pohody,“ dodala „Maki.“

Beachvolejbalistky Hermannová se Slukovou v hamburském finále na Brazilky nestačily a skončily druhé Číst článek

Když Češky nastoupily do finále, měly za sebou šest náročných utkání, z nichž jen jedno skončilo po dvou setech. Ostatní se lámaly až ve třetí sadě, a tak finalistkám po náročném programu už docházely síly.

„Měly jsme těžký začátek ve skupinách, kdy jsme odehrály tři těžké zápasy ani ne ve 24 hodinách. Rozpis byl takový všelijaký. Navíc je to už konec sezony, takže jsme už všichni mleli z posledního, ale samozřejmě se to snáz akceptuje, když člověk hraje až do posledního finálového dne,“ řekla Markéta Nausch Sluková.

Pořádné drama přišlo v semifinálové bitvě s Australankami Mariafe Artachovou a Taliquaou Clancyovou, proti nimž Češky uhrály v prvním setu jen 13 bodů.

„V devět ráno jsme měly proti Australankám na centrkurtu trochu ponurou atmosféru, nebylo tam tolik lidí, jako jsme byly zvyklé, když jsme tam hrály předtím, což nám energii úplně nepřidalo. Navíc se Maki zpočátku nemohla potkat s balónem na příjmu, takže jsme to tam potom honily a naše sehrání potom nebylo ideální. Proto holky tak jasně ovládly první set,“ vysvětlovala Hermannová.

‚Už nechci, jiný důvod není.‘ Beachvolejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová ukončila kariéru Číst článek

Potom se ale české duo zlepšilo a i přes nepříznivý vývoj tiebreaku v poslední sadě dokázalo nakonec vybojovat postup do finále.

„Ve druhém setu jsme si řekly, že musíme přitvrdit na servisu, abychom je odtáhly od sítě, protože holky hrají strašně moc útoků na druhou, které se těžko brání, a kdybychom zatlačily na servisu, tak bychom jim to znemožnily. To se nám pak povedlo. A ve třetím setu to Australanky rozjely lépe, ale za stavu 6:10, když jsem byla na podání, jsem říkala, že ještě ne, ještě nejsme hotové. A nakonec se to povedlo,“ vyprávěla Hermannová.

Nausch Sluková s Hermannovou tak za sebou mají povedenou sezonu, ve které vyhrály turnaje v Ostravě a ve Vídni, vybojovaly bronz na mistrovství Evropy a nakonec i stříbro z finále Světového okruhu. A v dálce už pomalu vykukuje dalěí velká akce, kde by chtěly Češky uspět - olympijské hry v Tokiu v roce 2020.

„Určitě tam míříme, je to jeden z našich cílů. Ale teď si všichni sedneme a zhodnotíme sezonu, která byla opravdu silná, hlavně její konec, což je pozitivní, protože loni jsme cítily, že už nám síly ke konci letní sezony docházejí. Letos jsme to otočily a to nejlepší vytáhly na konec, což je velká motivace k tomu, abychom pokračovaly směrem k Tokiu dál. Víme, že tvrdá práce, kterou jsme přes zimu odvedly, se vyplatila. Budeme pracovat na tom, co nebylo úplně ideální a k Tokiu určitě míříme,“ nastínila Barbora Hermannová.