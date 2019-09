‚Bolí to, ale někdo prohrát musel.‘ Nausch Sluková s Hermannovou zabojují o Tokio v příští sezoně

„Ta porážka samozřejmě bolí a bude chvíli bolet. Šance byla, na druhou stranu někdo prohrát musel. Tak jsme to tentokrát byly my,“ vrátila se pro Radiožurnál Markéta Nausch Sluková krátce k nedělní porážce ve finále kvalifikačního turnaje.

Dvojnásobnou účastnici olympijských her brzdila v této sezoně zranění. Měla problémy s ramenem a také si zlomila malíček u nohy.

„Uplynulá sezona byla asi nejbolestivější po fyzické stránce, co jsem kdy zažila. Když jsem se vyhrabala z jednoho zranění, tak přišlo hned druhé. Byl to takový můj fyzický i psychický boj,“ řekla.

A i když se české dvojici zatím nepovedlo se do Tokia kvalifikovat, považuje Nausch Sluková tento rok i vzhledem k okolnostem za úspěšný.

„Zvládli jsme to vlastně výborně. Na to, jak se sezona vyvíjela, tak jsme tu zatáčku vybrali docela úspěšně,“ uvedla Nausch Sluková.

Českému páru se totiž stačí udržet ve světovém žebříčku do 16. místa a účast na olympijských hrách bude mít jistou. V opačném případě by o Tokio bojoval v závěrečném kontinentálním poháru. Podle Nausch Slukové vede ale cesta spíš přes žebříček.

„Ve srovnání s ostatními týmy, které mají dvanáct výsledků, my jich máme jen deset. I přesto jsme teď v té šestnáctce. Pokud minimálně udržíme výkonnost z letoška, tak poskočíme třeba na desáté místo, což by nám zajistilo kvalifikaci,“ vysvětlila česká beachvolejbalistka.

Boj o Tokio začne českým jedničkám ještě v tomto roce, kdy je čeká minimálně jeden turnaj v Mexiku, který se bude započítávat do příští sezony. Podle trenéra Simona Nausche by to pro jeho svěřenkyně ale neměl být problém

„V červnu jsme vůbec nehráli, protože Markéta byla zraněná. Takže si myslím, že mají stále chuť. Navíc už v srpnu několikrát předváděly hru na vysoké úrovni, kterou od nich očekávám. Nemyslím, že to bude pro ně těžké, naopak. Kdyby těch turnajů bylo víc, odehrály by je všechny,“ dodal Simon Nausch.