Největší kariérní úspěch, ale i radost z předvedené hry, hodnotí titul v Dauhá beachvolejbalista Perušič

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vyhráli jako první český mužský pár turnaj Světové série. V katarském Dauhá zvítězili ve finále čtyřhvězdičkového turnaje, tedy v letošním roce té nejvyšší kategorie, nad Brazilci Evandrem a Gutem 2:0 na sety. Dauhá (Katar) 11:09 13. března 2021

„Bezesporu je to pro nás největší kariérní úspěch. Zároveň si ale myslím, že to, na co jsme nejpyšnější, je předvedená hra,“ řekl Radiožurnálu spokojeně Ondřej Perušič. S Davidem Schweinerem na celém turnaji ztratili jediný set. Ve finále dokonce Brazilce ani jednou nepustili do vedení.

Přitom ve všech zápasech, až na jednu výjimku, nastupovali proti dvojicím, které byli v žebříčku výš. Největší krizi tak měli čeští hráči až po turnaji, když málem nestihli včas odcestovat.

„Po zápase jsme byli vybraní na antidopingovou kontrolu, a tam už jsme neexcelovali tolik jako na kurtu. Zejména já. Náš noční let vypadal na chvíli v ohrožení,“ smál se už na cestě do hotelu Ondřej Perušič.

Teď budou mít první čeští vítězové turnaje Světové série týden volna, ale oslavy životního úspěchu nedojde. „Teď to bude obtížné. Až bude situace lepší, tak nějaká velká oslava bude. Moc se na ní těšíme,“ přiznává David Schweiner.

Po vzoru dědy

Zlatým úspěchem udělali čeští beachvolejbalisté velký krok k účasti na olympijských hrách. Zisk 800 bodů je z 16. místa katapultuje do elitní desítky světového žebříčku.

„Účast v semifinále nás hodně posouvala k olympiádě. To, že se z toho stalo zlato, je něco úžasného. Šance, že bychom o olympiádu přišli, se blíží k teoretické rovině,“ propočítává Ondřej Perušič, který se zlatou medailí půjde pochlubit dědečkovi.

Teď už mají oba zlatou medaili ze světa. Boris Perušič vyhrál v roce 1966 mistrovství světa volejbalistů a třeba se mu Ondřej vyrovná i v Tokiu, právě tam totiž jeho děda získal v roce 1964 stříbrnou olympijskou medaili. Po výkonu v Kataru to není nemožné.