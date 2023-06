Do turnaje v Ostravě výhrou vstoupili Perušič se Schweinerem i Hermannová se Štouchlovou

Oba nejlepší české beachvolejbalové páry vstoupily do turnaje Pro Tour Elite v Ostravě výhrou ve dvou setech. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili Chilany Marca a Estebana Grimaltovy 21:15, 26:24, Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou zdolaly Brazilky Agathu s Rebeccou 28:26, 21:11. Naopak Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil podlehli po vyrovnaném průběhu Italům Alexi Ranghierimu s Adrianem Carambulou 20:22, 18:21. Ostrava 15:47 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner na turnaji v Ostravě | Foto: Jaroslav Ožana, ČTK | Zdroj: Profimedia

Vítězové předchozího elitního turnaje v brazilské Uberlandii Perušič se Schweinerem, kteří v Ostravě třikrát po sobě skončili druzí, si téměř celý první set udržovali několikabodový náskok a v závěru po dlouhé výměně proměnili hned první setbol.

Druhá sada byla vyrovnanější, v napínavé koncovce čtvrtí nasazení Češi odvrátili čtyři setboly a sami využili druhý mečbol. Chilským bratrancům oplatili loňskou finálovou porážku z Gstaadu.

Hermannová se Štochlovou, které se do hlavní soutěže dostaly stejně jako Oliva s Trousilem díky divoké kartě, v závěru první sady utkání se zkušenými Brazilkami dotáhly tříbodové manko a v dramatické koncovce proměnily díky dvěma esům Hermannové pátý setbol, zatímco samy čtyři odvrátily.

Druhý set už byl jasnou záležitostí Hermannové se Štochlovou, které loni při společném premiérovém startu v Ostravě obsadily 13. místo. Čtvrtým nasazeným Brazilkám naopak nevyšel návrat po mateřské pauze devětatřicetileté Agathy, mistryně světa z roku 2015.

Nadějní Oliva s Trousilem drželi většinu zápasu s mnohem zkušenějšími Ranghierim a Carambulou krok. Několikrát dokázali smazat manko, ale vypracovat si náskok jim Carambula s Ranghierim nedovolili. Těsný první set rozhodl italský blok.

„Moc balonů nechybělo, hlavně v prvním setu, kdy jsme s nimi hráli nejtěsnější možný rozdíl, a to ještě přes dvacítku. Tam stačil kousek, zahrát jeden balon o kousek líp, o kousek víc doleva, nebo doprava,“ řekl Trousil. „Jsme rádi za tuhle zkušenost, příště už na to třeba budeme víc připravení a dovede nás to k vítězství,“ dodal Oliva.

Perušič se Schweinerem v podvečer nastoupí proti turnajovým pětkám Nilsi Ehlersovi s Clemensem Wicklerem. Hermannová se Štochlovou se rovněž ve skupině D utkají s Kanaďankami Melissou Humanaovou-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou, jež v kvalifikaci smetly Annu a Kateřinu Pavelkovy.