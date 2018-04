Novinka se neosvědčila, beachvolejbalová pravidla se znovu mění hned po prvním turnaji

„Nám jako hráčům, a mluvím za všechny světové hráče, se to nelíbilo, změnilo to hru. Většina z nás tak hlasovala, že to nechceme,“ vysvětluje Radiožurnálu beachvolejbalistka Barbora Hermannová.

Světová federace totiž zavedla před sezónou pravidlo, že dotek bloku nad sítí se, podobně jako v šestkovém volejbalu, nepočítá jako úder a hráči tak měli další tři odbití na to, aby dostali míč na soupeřovu polovinu. Toto pravidlo výrazně usnadňovalo hru hráčům a hráčkám vyššího vzrůstu.

Po petici beachvolejbalistů ho nakonec Světová federace zrušila, ale body z turnaje, který se podle něj ještě odehrál, se do Světového žebříčku započítávaly. „Nějaká negativní zpětná vazba, že by si někdo stěžoval, že prohrál body z Holandska, tam nebyla,“ dodává Hermannová.

Druhou výraznou změnu pravidel už ale hráči akceptovali a Světová federace ji ponechala. Nově se zmírnila pravidla pro posuzování čistoty nahrávky prsty. Dříve musel být míč zahraný oběma rukama nad hlavou naprosto čistě, nesměl se točit kolem osy, nesměl být tažený. Aktuálně už platí jen druhé omezení.

Prsty jsou přesnější, ale pomůžou spoluhráči?

„Spousta týmů se v tom našlo a využije příležitosti. A my se snažíme taky. Prsty jsou přesnější a člověk s nimi může hrát různé kombinace,“ objasňuje Markéta Nausch Sluková proč se snaží týmy světové špičky zařadit novinku do svého repertoáru.

Neznamená to ale, že by se v beachvolejbalu od teď nahrávalo už jen prsty. „Jedna věc je, že ti to nepískne rozhodčí, ale musíš vyhovět svému parťákovi. Bagr se hraje u pasu a prsty nad hlavou, takže zrychlíš celou situaci. A když nedáš parťákovi čas, nemusí to být vždycky úplně výhra,“ dodává beachvolejbalistka.

Jedno je jisté, už od této sezóny bude díky novému pravidlu beachvolejbal pro diváky atraktivnější a český pár novinku pilně trénuje, aby se udržel mezi nejlepšími deseti páry světa.