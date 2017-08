Beachvolejbalistky Kolocová s Kvapilovou se do čtvrtfinále mistrovství světa neprobojovaly

I druhý český pár plážových volejbalistek končí na mistrovství světa ve Vídni v osmifinále. Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou prohrály 1:2 s pátou nasazenou dvojicí z USA Summer Rossovou a Brooke Sweatovou a končí na děleném devátém místě. Vídeň 17:34 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážové volejbalistky Michala Kvapilová a Kristýna Hoidarová Kolocová | Foto: Petr Toman | Zdroj: ČTK

První sada byla vyrovnaná, Češky si ale přeci jen vypracovaly dvoubodový náskok. Američanky dokázaly vždy snížit na rozdíl jednoho bodu. V závěru setu šly ale Češky do čtyřbodového vedení. První setbol ještě za stavu 20:16 nevyužily, ale dál už nezaváhaly a zvítězily 21:17.

Od poloviny druhého setu převzaly vedení Američanky. Pětibodové manko ještě český pár dotáhnul a vyrovnal na 20:20. Nasazené pětky ale druhý set získaly dvěma body v řadě 22:20.

V rozhodující sadě šel český pár do tříbodového vedení. Američanky ale srovnaly na 8:8 a následně převzaly vedení. Za stavu 14:11 nevyužily první mečbol, ale dlouhé podání Kvapilové následně rozhodlo o vítězství soupeřek.

„Kdyby nás holky úplně rozstřílely a cítily bychom, že jsme na ně neměly, tak by to byl jiný pocit, než když člověk vidí, že na to může mít. Jenom vlastními chybami se dostaneme do toho, že zápas nejsme schopny ukončit, ačkoliv jsme to měly ve svých rukách. V tu chvíli být samozřejmě spokojené nemůžeme, ale deváté místo je nás nejlepší výsledek, takže svým způsobem jo,“ hodnotila pro radiožurnál Hoidarová Kolocová.

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou startovaly na mistrovství světa jako nasazené třináctky. První jmenovaná se zúčastnila už čtvrtého šampionátu, kdežto pro Kvapilovou to byla premiéra. Češky postupovaly jako první ze skupiny a v prvním kole play off si poradily nizozemským párem Flierová, Van Ierselová 2:0.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni:

Ženy - osmifinále:

Fendricková, A. Rossová (14-USA) - Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) 2:1 (-19, 21, 9), S. Rossová, Sweatová (5-USA) - Hoidarová Kolocová, Kvapilová (13-ČR) 2:1 (-17, 20, 12).