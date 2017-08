Beachvolejbalistky se musí na šampionátu vypořádat s horkem. Ponožky do písku ještě nebyly potřeba

První kolo play off čeká plážové volejbalistky na mistrovství světa ve Vídni. Páru tvořenému Kristýnou Hoidarovou Kolocovou s Markétou Kvapilovou los postavil do cesty 42. nasazenou nizozemskou dvojici. To k týmu Markéty Nausch Slukové s Barborou Hermannovou byl los nemilosrdný. I přes postup z prvního místa ve skupině se utkají s třetím nasazeným brazilským párem. A kromě soupeřek budou české volejbalistky bojovat také s vedrem.

