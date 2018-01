Beachvolejbalová elita v Pelhřimově. Nausch-Sluková s Hermannovou vyhlíží odvetu proti kamarádkám

„V Holandsku jsme prohrály se Švýcarkami, které by měly přijet, tak se těšíme, že si s nimi zahrajeme, abychom si mohly dát odvetu. Jsou tam i silné Němky, Holanďanky, Polky, Ukrajinky… Bude to opravdu vysoká kvalita beachvolejbalu,“ vypočítává pro Radiožurnál Barbora Hermannová.

Do areálu Beachwel přijede tento týden kompletní evropská špička a to jak v ženské, tak v mužské části turnaje. Taková konkurence byla k vidění na českém území jen při pražských turnajích Světové série.

„Týmy až na jeden dva se přihlásily samy. Buď slyšely o atraktivitě nebo o bodech, které mohou získat do světového žebříčku. Je to pro ně tak atraktivní, že zavítají i do malého města na Vysočině,“ vysvětluje promotér turnaje Vladimír Kozler.

Pelhřimovský turnaj Evropské volejbalové federace je kategorie masters, tedy nejvyšší možný. Na prize money je určeno 50 tisíc eur, to je velkým lákadlem.

Diváci se tak mohou těšit vedle zahraničních dvojic i na kompletní českou špičku, tedy i na Kristýnu Hoidarovou - Kolocovou s Michaelou Kvapilovou. Nejvýše nasazené ale budou Barbora Hermannová s Markétou Nausch - Slukovou.

Nausch - Sluková by si moc přála, aby v Pelhřimově došlo na souboj se švýcarským párem Nina Betschartová, Tanja Hüberliová. Právě tahle dvojice totiž porazila Češky minulý týden v Haagu v boji o třetí místo.

„Jsou to hrozně fajn holky. Trénujeme spolu a jsou to kamarádky, ale v momentě, kdy jsme na hřišti, jde láska stranou a je to boj na život a na smrt. Hrály jsme s nimi čtyřikrát, vždycky to byl boj. Třikrát jsme měly štěstí, že jsme Ninu zlomily, udělala pár chybiček. Tentokrát ony přehrály nás,“ přeje si Markéta Nausch-Sluková.