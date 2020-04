Amatérští běžci mají smůlu. ‚Masové akce letos určitě nebudou. Nedovedu si to představit,‘ říká Prymula

Od poloviny června by se mohly konat venkovní sportovní závody pro amatéry. Tedy třeba různé běhy nebo cyklistické soutěže. Po vládě to požadují organizátoři těchto akcí, kteří se spojili do iniciativy nazvané Za zdravé Česko, a podle náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly reálné pořádat pouze menší akce.

„Šance tady je, ale za přísných opatření v tom smyslu, aby se lidé nepotkávali na startu. Závod by tedy mohl probíhat, pokud by se startovalo individuálně,“ řekl Českému rozhlasu Roman Prymula.

Maximálně 200 účastníků

Za iniciativou stojí organizátoři nejrůznějších závodů v běhu, cyklistice, triatlonu nebo orientačním běhu, z těch největších můžeme zmínit půlmaratony pod hlavičkou RunCzech, seriály Běhej lesy nebo Run Tour.

Představují si, že by se jednoho závodu mohlo zúčastnit až tři tisíce lidí, klidně rozprostřených do celého dne. Na to už se náměstek ministerstva zdravotnictví netváří.

„To bohužel. Ty akce budou maximálně do 200 lidí a ty masové akce letos zkrátka nebudou. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Kdyby ten virus přes léto vymizel, byť já to nepředpokládám, a pak bychom mohli diskutovat o lecčems, ale v této situaci to nepřichází v úvahu. Masové akce v této sezoně si nedovedu představit.“

Start ráno a v cíli večer

Mluvčí iniciativy Za zdravé Česko a pořadatel seriálu Běhej lesy Marek Tesař se ale nechce jen tak vzdát. Doufá, že bude mít možnost zástupcům vlády vysvětlit, že by organizátoři závodů pro hobby sportovce dokázali zařídit, aby se moc lidí na jednom místě nepotkalo

„Když se začne v osm hodin ráno a ti závodníci budou dobíhat večer, tak se nikdy nepotká více jak 100 lidí na trati. Vyšleme je do přírody a budou se vracet postupně, protože každý má jinou výkonnost. Počítáme i s tím, že bychom zrušili vyhlášení vítězů a po doběhu by hned odjeli domů. Řešitelné to určitě je.“

Organizátoři některých akcí už mají třeba vyrobené medaile a zaplacené i další věci nebo služby spojené se závody, a kdyby museli vracet velkou část startovného, mohlo by to pro ně být podle Tesaře i likvidační.