Odložený Londýnský maraton premiérově vyhráli Etiopan Lemma a Keňanka Jepkosgeiová

Výsledky Londýnského maratonu

Muži: 1. Lemma (Et.) 2:04:01, 2. Kipchumba (Keňa) 2:04:28, 3. Geremew (Et.) 2:04:41, 4. Chebet (Keňa) 2:05:43, 5. Legese 2:06:10, 6. Kitata (oba Et.) 2:07:51.

Ženy: 1. Jepkosgeiová (Keňa) 2:17:43, 2. Azimerawová 2:17:58, 3. Bekereová (obě Et.) 2:18:18, 4. Kosgeiová (Keňa) 2:18:40, 5. Salpeterová (Izr.) 2:18:54, 6. Jemeliová (Keňa) 2:20:35.