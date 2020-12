‚Tradice, která je potřeba držet.‘ V Praze se běžela Velká kunratická, vítěz se o triumfu dozvěděl doma

Každý rok mají běžci problémy dostat se ke trati přes davy lidí, letošní situace na Velké kunratické je ale jiná. V ulici vedoucí k Dolnomlýnskému rybníku nepotkáte prakticky nikoho.

„Tradice závodu má velkou sílu, myslím, že je třeba ji dodržet. Nikdy nebyla porušená, ani za druhé světové války, ani když přijeli Rusové,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Nakládal z organizačního výboru Velké kunratické.

87. ročník běžeckého závodu museli pořadatelé kvůli koronavirovým omezením přesunout z tradiční druhé listopadové neděle přesně o měsíc.

„Jednu chvíli to opravdu vypadalo špatně, když byl čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES. A jelikož se vrací, tak jsme možná trefili jeden z mála termínů, ve kterém mohla Velká kunratická proběhnout,“ podotkl Nakládal.

Komorní atmosféra

Místo skoro 4,5 tisíce běžců, kteří startovali vloni, se tak letos dostalo jen na 500 závodníků. „Bylo to smutné. Vybrali jsme v podstatě veterány, kteří mají přes 20 startů a dalších 170 lidí, co se přihlásili jako první. Je to určitě nespravedlivé, ale losování či jiný výběr nebyl časový prostor,“ vysvětlil Tomáš Nakládal z organizačního výboru Velké kunratické.

„Na trati se člověk cítí sám, rozestupy jsou větší. Rozdíl je pro nás běžce patrný,“ vyprávěl v cíli celkově druhý Jiří Petr.

„Je to tišší, komorní, diváci u trati chybí. Na Hrádku, kde to pomůže nejvíc, letos nebyli. Atmosféra je úplně jiná,“ doplnil.

S nejrychlejším Martinem Bořilem se Jiří Petr ani nepotkal. Vítěz 87. ročníku totiž startoval o hodinu dřív, mimo elitní skupinu, a o svém prvenství se tak dozvěděl až doma.