Běžce čeká 86. ročník Velké kunratické, tradiční závod láká rodiny i slavné sportovce

„Takhle dlouho se tady běhají snad jen Běchovice - Praha. Kunratická má letos 86. ročník a tradice už prostupuje třeba i do rodin, kdy to běhá dědeček, máma i vnuk. Rodin je tam tolik, že už je to silně zakořeněné,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jan Koutník z organizačního výboru, proč je Velká kunratická mezi běžci fenoménem.

„Hodně to dělají média. Mezi běžci je to hodně známý a populární závod. Když se někomu podaří udělat tam dobrý výsledek, jsou toho plné sociální sítě. Když se mi tam podaří vyhrát, mám větší mediální zájem než na mistrovství republiky,“ tvrdí vítěz posledních tří ročníku Velké kunratické Jan Janů.

Vždy druhou listopadovou neděli v Kunratickém lese běžci zdolávají relativně krátkou tříkilometrovou trať, která ale vede přes tři kopce a tři potoky.

„Existuje spousta outdoorových závodů, ale specifičnost tohoto je, že je v krásném prostředí v Praze nedaleko centra, člověk je 20 minut od centra, přitom se běží trať nahoru dolů, kopce, potoky. To pravděpodobně připadá lidem fascinující,“ říká Koutník.

Tradiční závod po konci atletické sezony láká i slavné sportovce. V minulých letech běželi třeba olympijští medailisté kajakář Vavřinec Hradilek nebo skifařka Mirka Topinková.

„Je to úžasná akce. Musím říct, že mám pocit, že je tu čím dál tím víc lidí. Je skvělé, že tolik lidí chodí sportovat a že si najde čas a takhle se sejde,“ říkala Topinková.

Počet účastníků závodu limituje rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Letos se tak na trať přes Hrádek může vydat jen 2700 běžců.

„Startovní místa jsou vyprodaná během dvou minut. My máme to štěstí, že máme jako veteráni zajištěná startovní čísla,“ uvědomuje si známý kardiochirurg Jan Pirk, který běžel Velkou kunratickou už šestatřicetkrát.