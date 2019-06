V Bělorusku začínají Evropské hry. Jako první do nich vstoupí české basketbalistky

Už v pátek začnou v Minsku v pořadí druhé Evropské hry. A jako první do nich v Bělorusku vstoupí reprezentace v basketbalu tři na tři. Zastoupení má i česká výprava. Nejprve se ženský národní tým utká v úvodním duelu ve skupině s Maďarskem. Minsk 7:25 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V běloruském Minsku začínají Evropské hry | Foto: Mathias Bergeld | Zdroj: Reuters

„Hodně se na to těšíme. Ukážeme, co v nás je, a uvidíme, kam to dotáhneme. Určitě chceme postoupit ze skupiny,“ přibližuje pro Radiožurnál ambice českého týmu Monika Satoranská, mimochodem sestřenice jediného Čecha v zámořské NBA Tomáše Satoranského.

Popularita trojkového basketbalu se v poslední době zvyšuje a tahle varianta košíkové se dokonce příští rok v Tokiu dočká premiéry na olympijských hrách.

„Je to něco jako volejbal a beachvolejbal. Každý má svoje fanoušky. Ale pro diváka je to hodně atraktivní, v trojkovém basketbalu se pořád něco děje, nejsou tam žádné dlouhé prostoje. I týmy spolu daleko víc trénují, jsou sehranější a úroveň se zvyšuje,“ vysvětluje další česká reprezentantka Denisa Harapesová.

Národní tým bude v Minsku reprezentovat kvarteto hráček, které se v sezoně věnuje především tradičnímu pětkovému basketbalu. Přípravě na Evropské hry tak Češky mimo jiné musely uzpůsobit trénink.

„V trojkovém se daleko víc trénují individuální činnosti. Samozřejmě jsou tam nějaké akce, nějaké pohyby, ale daleko důležitější je jedna na jedna, střelba. Kdežto v tom pětkovém je to daleko víc o taktice a systémech v obraně,“ dodává basketbalistka mladoboleslavské Slovanky Denisa Harapesová.

Ženská reprezentace vstoupí do turnaje v Minsku pět minut před půl desátou běloruského času (8.25 českého času), krátce po 12 hodině se mužský národní tým utká o první body s Nizozemskem. V obou případech ze čtyřčlenných skupin postoupí do další fáze dva nejlepší celky.