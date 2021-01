Po hokejovém mistrovství mohou být v ohrožení další akce. ‚Do Běloruska by se mi nechtělo,‘ říká Krčmář

Mezinárodní hokejová federace hledá dějiště letošního mistrovství světa. Jednomu ze spolupořadatelů Bělorusku totiž organizaci odebrala. V zemi zmítané politickou krizí nakonec nebude ani světový šampionát moderních pětibojařů nebo šachová olympiáda. Podobné úvahy dost možná čekají i další sportovní federace, které Bělorusku některou z velkých akcí svěřily. Praha 17:41 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář. | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Zatím jsme to neřešili, ale pokud tam bude politická situace taková, jaká je, tak budeme muset tuhle otázku otevřít,“ řekl Radiožurnálu viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza směrem ke Světovému poháru, který má být v běloruském Raubiči nedaleko Minsku za rok.

Kvůli politické situaci v Bělorusku mohou být v ohrožení další velké sportovní akce.

„Kdybych měl mluvit čistě za sebe, tak by se mi do Běloruska nechtělo jet závodit, abych podpořil tamní situaci. Druhým dechem ale dodávám, že je to o tom, jak bychom se k tomu postavili jako tým, ne jako jednotlivci,“ dodal olympijský medailista Michal Krčmář.

K bojkotu už česká reprezentace sáhla před třemi lety, kdy Mezinárodní biatlonová unie navzdory dopingovému skandálu neodebrala Rusku Světový pohár v Ťumeni.

To dráhový cyklista Tomáš Bábek tak radikální není, když se podívá do letošního kalendáře a všimne si tam červnového mistrovství Evropy v Minsku.

„Já se na to dívám jako profesionál. Pokud se tam bude závodit, tak tam pojedu. Byť je tam režim přísný, tak co se týče sportu, tak bylo všechno vždycky dokonale zorganizované,“ uvedl Bábek.

Dokázat to Bělorusové budou moct už o víkendu, kdy Minsk hostí SP v akrobatickém lyžování. Dalšími akcemi se bude vedení Mezinárodní lyžařské federace zabývat. Na programu zatím zůstává i finálový turnaj futsalové Ligy mistrů naplánovaný Evropskou fotbalovou unií UEFA do Minsku na přelom letošního dubna a května.

„Plně důvěřuji tomu, že si UEFA jako organizátor uvědomí veškeré konsekvence a rozhodne správně. Nám jako jednotlivým asociacím nezbývá, než to potom respektovat,“ řekl k tomu šéf českého futsalu Otakar Mestek. Bělorusko má přidělené také pořadatelství letošního mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let.