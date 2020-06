Černoši jsou často rasističtější než běloši, myslí si Ecclestone. Formule 1 se od výroku distancuje

Debatu o rasismu ve světě motorsportu rozvířily na začátku června výroky šestinásobného šampiona formule 1 Lewise Hamiltona, prvního a dosud jediného jezdce tmavé pleti v královské kategorii.

‚Co je na tom divného? Bývalý šéf formule 1 Ecclestone bude na prahu devadesátky otcem Číst článek

„Vidím vás. Někteří z vás jsou těmi největšími hvězdami, přesto zůstáváte mlčet uprostřed nespravedlnosti. Ani známka od kohokoliv z mé branže, která je samozřejmě sportem, jemuž dominují běloši,“ řekl Hamilton.

„Jsem jeden z mála, co mají jinou barvu pleti, a přesto stojím sám. Myslel jsem si, že už uvidíte, proč se toto děje, a řeknete k tomu něco. Ale ani tak nestojíte po našem boku,“ vyjádřil se během vlny protestů po smrti George Floyda.

Ecclestonova reakce

Tyto výroky Ecclestone ocenil. V rozhovoru pro CNN popsal Hamiltona jako speciálního, velmi talentovaného jezdce i extrémně talentovaného řečníka.

Devětaosmdesátiletý bývalý generální ředitel formule 1 však není toho názoru, že budou mít iniciativy, jako je ta Hamiltonova, hmatatelný úspěch ve sportu. „Nemyslím si, že to udělá něco špatného či dobrého ve formuli 1,“ uvedl.

„Pouze to donutí lidi přemýšlet o tom, co je důležitější. Měli by se zamyslet a říct si: ‚No a co, že někdo není stejný jako bílí lidé.‘ Černoši by si měli myslet to samé o běloších, protože ve spoustu případech jsou lidé tmavé pleti více rasističtí než bílí,“ řekl Ecclestone.

Formule 1 se distancovala

Formule 1 se od výroků svého bývalého šéfa v pátek večer distancovala. „V dobách, kdy je jednotnost potřebná v boji proti rasismu a nerovnosti, zcela nesouhlasíme s výroky Bernieho Ecclestona, které nemají místo ve formuli 1 ani ve společnosti,“ stojí v prohlášení. „Pan Ecclestone nefiguroval ve formuli 1 od roku 2017, kdy opustil naší organizaci. Jeho titul čestného předsedy vypršel v lednu 2020.“

Organizace již dříve v týdnu oznámila založení iniciativy „We Race as One“, tedy Závodíme jako jeden, která chce bojovat proti rasismu, nerovnosti a má také pomáhat lidem postiženým pandemií koronaviru.

Jedním z viditelných prvků iniciativy bude duha s barvami všech deseti týmů formule 1, která se od červencového zahájení sezony objeví na vozech a kombinézách jezdců. Například McLaren také uvedl, že na jeho monopostech bude vzkaz „Konec rasismu“.