Beru to jako další závod, další výzvu, říká před mistrovství světa Simona Baumrtová

Po večeři a týmovém mítinku měla Simona Baumrtová dobrou náladu. V hotelu kousek od arény se za doprovodu klavíru zamýšlela, jaké výsledky by jí v následujících dnech tu dobrou náladu udržely. Chce postupovat do finále, ale zároveň si uvědomuje, že to nebude tak snadné.

„Neřekla bych, že jsem úplně naladěná. Samozřejmě je to mistrovství světa, ještě v Budapešti. Beru to jako další závod, jako další výzvu. Pokusit se o pokračování Říma,“ říká pro Radiožurnál Baumrtová.

Právě v Římě totiž před měsícem dvakrát zlepšila český rekord. Dařilo se jí, jenže pak ji na republikovém šampionátu zbrzdilo zranění, když si opařila nohu čajem.

„Ještě to je trochu vidět, ale vůbec už to nebolí. Myslím si, že se to zahojilo extrémně dobře a rychle,“ dodává hlavní česká hvězda šampionátu.

Té už tedy nic nebrání poprvé se vrhnout do bazénu. Jenže nebude startovat z vody, jako je jako znakařská specialistka zvyklá, ale z bloků, protože ji čeká krátká polohovka.

„Pro mě je to, nechci říct úplně zpestření, ale je to první závodní zkušenost se zdejším bazénem. Půjdu do toho, jako kdyby to byl znak. Chci zaplavat, co nejlíp, abych potvrdila to, že jsem si místo vybojovala po právu,“ neskrývá odhodlání česká plavkyně.