‚Dal jsem si třeba i brambůrky.‘ Devatenáctiletý Matěj ovládl nejslavnější český ultramaraton

Je mu teprve devatenáct let, ale už teď dokázal zvítězit na nejslavnějším českém ultramaratonu. Náročnou a kopcovitou Beskydskou sedmičku - závod na 101 kilometrů s převýšením přes 5500 metrů - ovládl Matěj Beneš. „Dal jsem si i brambůrky a pomeranč,“ odpovídá v rozhovoru pro iROZHLAS.cz na dotaz, co během tak dlouhého závodu jedl. Frenštát pod Radhoštěm 10:49 30. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Beskydská sedmička, Jakub Stryk

Závod měří 101 kilometrů a má převýšení přes 5500 metrů. Jak moc vás teď bolí nohy?

Jsem takovej rozlámanej, ale ta radost z toho výsledku to trochu potlačuje. Není to tak hrozné, jak jsem čekal.

Je to váš největší sportovní úspěch?

Určitě ano, bezesporu. Já jsem vlastně kvůli tomuhle závodu s běháním začal, dříve ho chodil můj táta a já jsem obdivoval ty borce, kteří to běhali. Snil jsem odmala, že bych se na takovém závodě postavil na stupně vítězů.

101 kilometrů za 11:20:48. Hodinky mi ukázaly tempo 6 minut a 50 vteřin na kilometr, odpovídá Matěj k dotazu, jak rychle náročný závod běžel.

Měl jste během závodu informace o tom, jak si vedou soupeři?

V půlce závodu jsem měl náskok asi jen šest minut a pak, asi deset kilometrů před cílem mi někdo řekl, že na mě soupeři stáhli pět minut. V cíli jsem pak zjistil, že to nebyla pravda. Ty poslední kilometry jsem fakt hodně zabral, ale náskok byl pak větší, než jsem čekal.

Jak jste se během tak dlouhého závodu občerstvoval?

Já využíval pomoc od táty, který mi připravil speciální výživu. Měl jsem gely, tyčinky a želé. Dal jsem si ale pak i brambůrky, nebo pomeranč, protože se to v tom žaludku musí trochu prostřídat.

Jak probíhala příprava na samotný závod?

Byl to pro mě vrchol sezony, takže celý rok směřovala příprava k tomuhle závodu. Poslední měsíc už jsem nezávodil, jen sem trénoval. Běhal jsem víc kilometrů, hodně v kopcích, abych měl co největší převýšení. U nás je to ale obtížnější, protože bydlím v malé vesničce ve Čtyřkolech kousek od Prahy a nejvyšší kopec má převýšení jen 90 metrů. Takže jsem ho v tréninku běhal třeba dvacetkrát nahoru a dolu, abych se připravil na Beskydy.

Věnujete se Skyrunningu. Jak náročná to je disciplína?

Je v tom docela široká škála závodů, ultra okolo 80 a 100 km, ale je tam třeba i disciplína vertikální kilometr. To běžíte jen do kopce a na třech kilometrech nastoupáte 1000 výškových metrů. Zkusil jsem si to dvakrát a pokaždé to bylo utrpení.

Co to je Skyrunning? Je obecně definován jako horský běh, kde se překonává nadmořská výška minimálně 2000m, stoupání dosahuje alespoň 30% a náročnost nepřesahuje II. stupeň horolezecké klasifikace obtížnosti. Bližší definice včetně výjimek pro země s horami nepřesahujícími nadmořskou výšku 2000m jsou pak uvedeny u jednotlivých disciplin závodů v oficiálních pravidlech ISF. Zdroj Skyrunning.cz.

V 19 letech se většina běžců-atletů zaměřují spíš na kratší tratě. Neodrazoval vás třeba někdo od ultrazávodů?

Vím, že to není standardní postup a uvědomuji si, že mám na ultra ještě dost času. Běžel jsem ale vždy jeden ultra závod za rok, jinak se snažím běhat ty kratší skyrunningové závody. To je i ideální příprava, protože když běháte ty kratší intenzivní tratě, tak vám ten dlouhý závod pak přijde jako delší pomalejší klus.

Láká vás zkusit si třeba maraton?

Moc závodů na silnici jsem zatím neběžel (v roce 2019 uběhl půlmaraton v Třeboni za 1:17:49 - pozn. red.), ale láká mě vědět, jak na tom jsem. Maraton bych chtěl zkusit asi v příští sezoně.

Jak se na váš koníček dívá rodina?

Co se týče rodičů, tak od nich mám podporu opravdu maximální. Táta se mnou byl celou na závodě celou noc, trávil to se mnou, nespal a musel přejíždět z každého údolí a byl to velký stres i pro něj.

Chodíte si spolu zaběhat?

Dřív ano, ale teď spíš jdeme na kolo. U toho běhání jsme už každý přece jen výkonnostně trochu jinde.

Matěj Beneš v cíli závodu Beskydská sedmička.