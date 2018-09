Bez steroidů a zakázaných látek si Rusové svůj sport nedokážou představit, říká Jan Chlumský

Rusko a jeho sportovci byli jen před pár dny „podmínečně vzati na milost“. Světová antidopingová agentura (WADA) totiž zrušila jejich skoro tříletou suspendaci. Podle Jana Chlumského, který je zástupcem Antidopingového výboru České republiky, WADA své rozhodnutí uspěchala. interview plus Praha 16:23 24. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští sportovci na stupních vítězů při zimní olympiádě v roce 2014 | Foto: CC0 Public domain, U.S. Army IMCOM

Moskevská laboratoř tehdy přišla o akreditaci, a to po dopingové aféře sahající do nejvyšších pater, a to i politiky. Podle zjištění vyšetřovatelů WADA ruští reprezentanti užívali zakázané látky, navíc s podporu státních orgánů, oficiální laboratoře a celé antidopingové agentury RUSADA.

„Výkonný výbor to uspěchal. Nemělo se to stát takto překotně,“ myslí si Jan Chlumský, zástupce Antidopingového výboru ČR. Podle něj je to totiž jen pár týdnů, co odborná skupina, která hlídá soulad práce jednotlivých antidopingových organizací s kodexem a jeho standardy, vydala své závěry a doporučení. Na otázku proč ale Chlumský nějaké reálné vysvětlení nemá.

Asi někomu ruply nervy

„Celý stav trvá poměrně dlouho a asi už leckomu došla trpělivost nebo nervy. O suspendaci všech ruských sportovců se uvažovalo už při olympiádě v roce 2016. Díky nedůslednosti Mezinárodního olympijského výboru se to nepovedlo, stejně jako na ZOH v Pchjongčchangu, kde jsme byli svědky dalšího polovičatého řešení,“ vyjmenovává.

Hlavní problém, proč se šéfovi dopingových kontrol českých sportovců rozhodnutí WADA nelíbí, je v tom, že „ruská strana ještě nesplnila všechny podmínky, které splnit měla. Záměrem suspendace a nastavení jistých podmínek bylo, aby Rusko přiznalo svou vinu.“

Podle zvláštní komise světové agentury ruská strana splnila dvě důležité podmínky nutné k obnově licence. Už měli dostat dopis od ruského ministerstva, ve kterém uznávají výsledky takzvané McLarenovy zprávy, která popisuje ruským státem řízený doping.

Druhou splněnou podmínkou je prý ochota Rusů poskytnout WADA přístup k datům a vzorkům z moskevské laboratoře.

Aféra jde do nevyšších pater Ruska

„To je přesně ono,“ komentuje Chlumský s tím, že Rusové se nejen ve sportu snaží ve svých vyjádřeních kličkovat.

„Ministr sportu totiž v tom dopise McLarenovu zprávu výslovně neschválil. On měl přiznat, že v nejvyšších patrech Ruska došlo k pochybení, což ale prezident Vladimir Putin nebo i sám ministr nikdy neudělají. Přiznali jen to, že někteří pracovníci ministerstva opravdu dělali nepravosti. To přeci není přiznání, ale to, že to hodili na pěšáky, kteří už tam dávno nejsou,“ myslí si Chlumský.

Rusové prý ale těžko splní i druhou podmínku, kterou je vydání analýz a vzorků z let před rokem 2014 i po něm.

„Podle mých informací z veřejných zdrojů dnes moskevskou laboratoř ještě vyšetřují ruské vyšetřovací orgány. Vzorky a analýzy, o kterých víme, že byly nejen falšovány, ale i zaměňovány za negativní, a které nebyly zničeny, tak asi ještě nějakou dobu neuvidíme. Asi bude trvat, než to tam vůbec otevřou,“ dodává.

Bez steroidů to někteří ani neumějí

K podvodům se vzorky ruských sportovců mělo podle McLarenovy zprávy docházet dokonce s pomocí různých odborníků a členů tajné služby FSB. „Vyměňovali zapečetěné vzorky tak, že si to ani já, který o tom něco vím a který se touto problematikou zabývám 25 let, dokážu představit jen teoreticky.“

Očistil se po třech letech ruský sport? „Částečně asi ano, ale pozitivních nálezů u ruských sportovců je i dnes stále dost. Přestože si dávají větší pozor.“

Podle Jana Chlumského si ale někteří sportovci, a hlavně trenéři „bez steroidů a dalších zakázaných látek své sportování a trénování asi ani nedokážou představit. Ale to se změní až ve chvíli, kdy budou všichni vyměněni,“ dodává šéf kontrol Antidopingového výboru ČR.