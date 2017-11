Bez Veselého a Satoranského, ale s lepší komunikací. Basketbalová reprezentace zahajuje kvalifikaci

Většina z nominovaných basketbalistů pro první kvalifikační dvojutkání o postup na mistrovství světa už je v Pardubicích, kde se celý tým bude až do pátečního souboje s Islandem připravovat. Kouč Ginzburg se sice bude muset obejít bez největších hvězd, ale může počítat s některými navrátilci. Z nich by měli být oporami hlavně Balvín, Schilb a Pumprla. Pardubice 16:20 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká basketbalová reprezentace | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Jasně, jsou pro nás důležití, mají zkušenosti a s nimi můžeme na hřišti zapojit více herních variant,“ přiznává kouč Ronen Ginzburg, který nejen tyhle tři hráče postrádal na posledním Eurobasketu.

Rodilý Američan s českým pasem a manželkou Blake Schilb odmítl reprezentovat, protože sháněl přes léto angažmá. Dva metry a sedmnáct centimetrů vysoký pivot Ondřej Balvín sice zaměstnavatele našel včas, ale neprošel výstupní zdravotní prohlídkou. I specialista na obranu Pavel Pumprla chyběl kvůli zranění. Teď by se se spoluhráči měli pokusit, aby neúčast dvou hlavních hvězd Jana Veselého a Tomáše Satoranského nebyla zas až tolik znát.

Návrat po 20 letech. Basketbalista Jiří Welsch odehraje příští sezonu v Pardubicích Číst článek

„Euroliga se postavila na zadní a řekla, že nebude hráče uvolňovat. On říkal, že by se rád připojil, ale doufá, že se připojí aspoň na to červnové reprezentační okno, které nebude s Euroligou v kolizi. U hráčů z NBA ta situace byla daná dopředu,“ vysvětluje absenci Veselého a Satoranského manažer národního týmu Michal Šob.

Jednu z hlavních priorit České basketbalové federace - lepší komunikaci s reprezentanty a péči o ně, aby se zbytečně neomlouvali, tak zdá se začíná staronový realizační tým od začátku naplňovat. Veselý sám volal Ginzburovi, aby mu situaci vyjasnil. Za Balvínem vyrazil kouč osobně.

„Když hrál s Gran Canarií v Petrohradu Europe Cup, sešli jsme se dvakrát a řešili jsme několik hodin spoustu věcí. Teď víme, s čím mu můžeme pomoct a taky to uděláme, ale mluvit o tom teď konkrétně nebudu. Netýká se to jen jeho, tohle chceme nabídnout každému reprezentantovi a to jak na hřišti tak mimo něj. Můžeme pomoct s kondiční a psychologickou přípravou nebo třeba životosprávou,“ říká izraelský kouč, který byl do funkce znovu jmenován před zhruba třemi týdny.

Realizační tým basketbalové reprezentace se bude rozšiřovat o nové specialisty Číst článek

„Například Lukáš Palyza je aktuálně zraněný. Poslali jsme ale za ním kondičního trenéra, aby si s ním promluvil, zjistil jak je na tom a pracoval s ním. Chceme, aby se všichni, i když nemůžou zrovna hrát, cítili jako součást týmu. By l jsem se podívat i na nějakých zápasech NBL, třeba v Opavě, když tam hrály Pardubice," dodal Ronen Ginzburg.

A tam si trenér národního týmu vybral i dva rozehrávače pro první kvalifikační okno, domácího Jakuba Šiřinu a hostujícího Viktora Pulpána, který by si v národním týmu mohl odbít premiéru stejně jako dvacetiletý talent z USK Ondřej Sehnal. Sledovat se ale snaží zatím aspoň na dálku Ginzburg všechny reprezentanty.

„Většinou na videu. Viděl jsem Patrika Audu, Blakea Schilba a další krajánky, abych věděl, v jaké jsou formě, protože na individuální trénink v novém systému kvalifikace nebude čas. V budoucnu chci naživo vidět i další hráče širšího kádru - v Americe, nebo třeba ve španělsku Víta Krejčího. Máme plány, ale na to bude čas až po tomhle dvojzápase,“ připomíná souboje v Pardubicích s Islandem a ve Finsku s domácím výběrem Ronen Ginzburg, kterému se tentokrát omluvil jen střelec David Jelínek.

„Několikrát jsme si volali, ale jeho klubu se teď moc nedaří, tak se rozhodl nepřijet. Respektuji to,“ dodává čtyřiapadesátiletý Izraelec, který finální nominaci zúží den před zápasem proti Islandu v Pardubicích.