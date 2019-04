Petr Částka je světovou raritou. Při nehodě přišel o nohy, přesto lyžuje vestoje

Petr Částka je naprosto unikátní případ. Při nezaviněné dopravní nehodě přišel o obě nohy, jednu má amputovanou nad kolenem. I s tímto handicapem se naučil lyžovat. Takových lidí je na světě jen několik, v Evropě je dokonce jediný. Je totiž velmi složité pro ně sestrojit správné protézy. Navíc je mimořádně obtížné udržet rovnováhu a překonat psychický blok, který s tím souvisí. Dneska je Petr Částka schopen odjet lyžovat do hor sám. Reportáž Praha / Pec pod Sněžkou 6:36 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu o Petrovi Částkovi

„Nejtěžší na tom je spousta věcí. Sílu do nohou těžko dáš, když je nemáš. Je to boj s rovnováhou, s psychikou, aby ses nebál v kopci. Ze začátku jsem se hodně bál rychlosti. Pak přišel zlom v Itálii, kdy jsem se vyspal, šli jsme na lyže a najednou to tam bylo. Strach zmizel. Chce to čas,“ vypráví pro Radiožurnál Petr Částka.

Čas ale nezabralo pouze překonat psychický blok, ale také sehnat správné „vybavení“.

„Konečně se povedlo udělat dokonale lůžka pahýlů, aby ho to nebolelo. Takže jednocestný ventil, aby to sedělo, aby to neutíkalo. Nahoře musí být krycí punčocha, která to utěsní, aby tam byl podtlak. Aby mu to drželo v torzi. To je tolik faktorů. A konečně se to sešlo,“ dodává sportovní učitel handicapovaných z Fakulty tělovýchovy a sportu Jan Hruša.

Slabozrakost a bez sleziny. I s takovými možnostmi se dá aktivně sportovat, dokazuje handicapovaný sportovec Číst článek

„To je malina. Jeden člověk, když má jednu dolní končetinu, to je prostě neporovnatelně snazší. To není dvakrát snazší, ale desetkrát.“

Lyžování vestoje

Petr by na svahu v Peci pod Sněžkou mohl jezdit ve speciální skořápce vsedě. To se naučil za jedno odpoledne. Jenže to ihned zavrhl, chce lyžovat vestoje. „Po pěti letech se rozlyžoval tak, že to byly navazované oblouky. Už to bylo lyžování. Předtím to pořád bylo jenom zkoušení, hledání, měnění protéz,“ říká Hruša.

V polovině března odjel Petr do bulharských hor na kongres o lyžování amputovaných. Jel s ním i protetik Vladan Princ a byli za evropskou raritu.

Nikdy neměl chodit, teď běhá maratony. Lukáš Petrusek dokazuje, že hendikep není překážkou Číst článek

„To jsme asi jediní na světě, kdo má velký počet stojících lyžařů. Standardně lyžují na jedné lyži. My jsme se rozhodli, že je lepší huntovat umělé díly, kterou jdou vyměnit, než jednu zbylou nohu. Propagujeme lyžování na dvou,“ tvrdí Princ.

Život naplno

Petr Částka kromě lyžování hraje ping-pong a plave. Mezitím řídí firmu a s bratrem provozuje restauraci na pražské Ladronce. Nedávno si udělal řidičák skupiny C. Jede naplno.

„Tomu nevěřili ani doktoři ve Střešovicích. Žádný psychický problém jsem neměl. Přešel jsem to, jako kdyby se mi rozlil kýbl vody. S tím nic neuděláte. Když se budete utápět v depresích, tak stejně nic nezměníte. Je to, jako když vás vyhodí z práce, musíte si najít jinou. Jiné řešení vlastně není,“ říká.

Jako zcela beznohý lyžař je Petr Částka velkou výjimkou. Mimochodem jeho lyžařské protézy stojí zhruba 600 tisíc korun a pojišťovna je neproplácí. Získal je díky sponzorům a vstřícnosti protetiků.