Z velkých mrazů k jasné obloze. Čeští biatlonisté v pátek vyjedou do sprintů v rakouském Hochfilzenu

V pondělí čeští biatlonisté opustili švédský Östersund, kde se na začatku sezóny museli vyrovnat s častým sněžením a teplotami kolem minus 15 stupňů Celsia. Změna počasí v Hochfilzenu čekala tak byla opravdu výrazná. „Je tu dokonce vidět i sluníčko a není taková zima. Je to příjemné po všech stránkách," říká reprezentační trenér Michael Málek. Hochfilzen 17:20 7. prosince 2023

V posledním předzávodním tréninku před zítřejšími sprinty se pětice českých mužů mohla při jasné obloze a teplotě kolem jednoho stupně pod nulou téměř vyhřívat na trati. Na střelnici navíc bylo úplné bezvětří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V rakouském Hochfilzenu pokračuje od zítřka až do neděle letošní sezóna Světového poháru v biatlonu.

„Je to velká změna oproti severu, je tu dokonce vidět i sluníčko a není taková zima. Je to příjemné po všech stránkách. Na druhou stranu začátek sezony byl také parádní, že se jezdilo na přírodním sněhu. Je to tady trochu jiné, samozřejmě je to blíž k baráku. Už jsme v půlce prvního trimestru, tak to vypadá vždycky líp,“ popsal trenér Málek.

V Östersundu byl nejlepší mezi českými závodníky Michal Krčmář, který se tak chystá i na páteční start. Právě on tu poprvé právě sprintu Světového poháru startoval téměř na den přesně před deseti lety, kdy skončil 42. s jednou chybou na střelnici.

„Hochfilzen je celkově specifický, protože velká část trati je na sluníčku, kde je to teplejší. V kopcích na stranách je to zase ve stínu a křupe to pod nohama. Každý rok to tady řešíme a vybíráme lyže. Je to komplikovanější pro servis,“ popisuje náročnost místního stadionu Krčmář.

V průběhu úvodního Světového poháru bojovala s nachlazením Jessica Jislová. Aktuálně se však všichni členové českého týmu cítí dobře a jsou připraveni k závodu. Některé týmy ale bojují s respiračními problémy.

Podle posledních informací se to ve větší míře týká reprezentací Finska, Francie nebo výpravy Itálie, která zatím váhá nad startem Dorethey Wiererové. O absencích ale bude definitivně jasno až v pátek. Muži vyjedou do sprintu v 11.30, ženy pak krátce před půl třetí odpoledne.

