Snažím se být opatrná kvůli zimě. Chci napodobit svůj výkon ve štafetách, říká Jislová před sprintem

Pět českých biatlonistek čeká v pátek odpoledne na Světovém poháru ve Švédsku závod ve sprintu. Na start se kromě Markéty Davidové, Terezy Voborníkové, Jessicy Jislové a Terezy Vinklárkové postaví také Lucie Charvátová, která právě v této disciplíně dosáhla největšího úspěchu kariéry. Jislovou v posledních dnech trápí nachlazení. Östersund 8:30 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová navzdory zdravotním komplikacím výborně zvládla svůj úsek ve štafetě žen | Zdroj: Profimedia

„Ještě pořád to není úplně stoprocentní. Snažím se být hodně opatrná, protože je fakt zima, tak nechci prochladnout a hlídám si dýchání,“ popisuje devětadvacetiletá česká reprezentantka Jislová, která navzdory zdravotním komplikacím výborně zvládla svůj šestikilometrový úsek v předešlém závodě, kterým byla štafeta žen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dva dny po závodech štafet se české biatlonistky představí na Světovém poháru ve švédském Östersundu ve sprintu.

„Pořád platí, že mám raději kratší závody. S tím do toho prostě jdu. Budu se snažit napodobit to, co jsem dělala ve štafetách,“ dodává.

Do tratě vystartuje i Charvátová, která na úvod sezóny stále hledá ideální sportovní formu.

„Zatím jsem se nedostala do tempa, trošku bojuju. Aby mě to závodění vůbec bavilo. Doufám, že sprintem sezona opravdu začne, protože je to moje nejsilnější disciplína. Snad se budu těšit z pěkného výsledku,“ vysvětluje.

České biatlonistky doběhly ve štafetě v Östersundu šesté. Větrem ovlivněný závod vyhrály Norky Číst článek

Právě ve sprintu přitom Lucie Charvátová vybojovala největší úspěch kariéry, když si na mistrovství světa v Anterselvě dojela v únoru roku 2020 pro bronzovou medaili.

„Je milé vždycky si to připomenout a vidět, že když štěstí stojí na mé straně, tak tam můžu být zpátky. Samozřejmě zpětně se k tomu nevracím, přece jenom život jde dál a pro mě je to relativně dlouho, co jsem toho úspěchu dosáhla,“ doplňuje.