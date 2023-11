‚Mediální zájem, humbuk, tlak.‘ Vrcholem nové sezony biatlonistů bude domácí mistrovství světa

Na Vysočině to při zatím jediném světovém šampionátu v roce 2013 bouřilo. Současná hlavní hvězda českého biatlonu Markéta Davidová tehdy rachot pomáhala jako šestnáctiletá fanynka vytvářet.

Biatlonistům v sobotu začíná nová sezona. Jejím vrcholem bude domácí mistrovství světa

„Byla jsem na tribuně, takže to pro nás taky byl velký zážitek.“ V tu dobu nepřemýšlela nad tím, že by podobnou atmosféru mohla jednou zažít také z druhé strany. „Takové myšlenky jsem moc neměla. Pro mě v tu chvíli byl zážitek, že tam můžu být, a nijak jsem nad tím nepřemýšlela,“ vypráví Davidová.

To Michal Krčmář už tehdy závodil, právě v Novém Městě zažil své první mistrovství světa. Pak jich objel ještě sedm a k tomu tři olympiády.

A tak může říct, že se moc těší na tamní atmosféru. „Ale budeme pořád dělat tu samou práci, to samé závodění. Je to doma, ale jiné to bude asi jen v aktuální situaci – mediální zájem před závody, humbuk kolem toho všeho, tlak na nás… V tom to bude jiné. Ale v tom našem, co děláme, to nebude jinak. Ty věci už máme odzkoušené, trenéři mají plány a nebudeme vymýšlet žádné nové přesmyčky nebo něco, v čem bychom se zamotali,“ vysvětluje olympijský medailista Krčmář.

Domácí mistrovství světa ho stejně jako další biatlonisty čeká od 7. února, do té doby ale stihnou ještě šest kol Světového poháru. Všechny závody odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, poprvé už tuto sobotu ze smíšených štafet ve švédském Östersundu.