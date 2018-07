Biker Cink dojel na Světovém poháru v Andoře devátý, Schurter nečekaně prohrál

Ondřej Cink nenavázal na Světovém poháru bikerů v Andoře na medailové úspěchy z minulých let, poprvé v sezoně se ale probojoval do nejlepší desítky a dojel devátý. Zvítězil Ital Gerhard Kerschbaumer, který nečekaně porazil favorizovaného Švýcara Nina Schurtera téměř o minutu a čtvrt a připsal si životní úspěch v SP. Vallnord/Andorra 17:02 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biker Ondřej Cink na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Jaroslav Kulhavý nebyl po minulé zastávce SP ve Val di Sole zcela fit a závod ve Vallnordu ve značné nadmořské výšce navíc nepatří k jeho oblíbeným, proto dal přednost přípravě na zbytek sezony. Naopak Cinkovi se na andorrské trati v minulosti velmi dařilo, získal tam dvě pohárová stříbra a v roce 2015 bronz na mistrovství světa.

Cyklistka Nosková se stala ve Zlíně mistryní Evropy do 23 let Číst článek

Tentokrát Cink ve Vallnordu o medailové pozice nebojoval, ale devátým místem si vylepšil letošní výsledkové maximum v SP. Dosud nejlépe dopadl v květnu v Novém Městě na Moravě, kde byl osmnáctý.

Olympijský vítěz Schurter a Kerschbaumer stejně jako před týdnem nechali soupeře záhy za sebou, tentokrát ale nečekaně udával tempo Ital. V šestém z osmi okruhů vítězi předchozích tří závodů SP nezadržitelně ujel, po chvíli už měl v čele půlminutový náskok a bezpečně vyhrál. Třetí místo obsadil bývalý cyklokrosařský mistr světa Nizozemec Mathieu van der Poel.

Kerschbaumer si čtyři dny před 27. narozeninami připsal největší úspěch v SP. Dosavadním maximem rodáka z Brixenu bylo týden staré druhé místo na domácí trati ve Val di Sole, kde se Schurterem prohrál jen o šest sekund. Loni byl třetí v Mont-Saint-Anne.

Závod žen ve Vallnordu vyhrála pětačtyřicetiletá Norka Gunn-Rita Dahleová-Flesjaaová. Olympijská vítězka z roku 2004 porazila vedoucí ženu průběžného pořadí seriálu Jolandu Neffovou ze Švýcarska o 25 sekund a v SP triumfovala potřicáté, zatímco Schurter na tutéž metu útočil marně. Jitka Škarnitzlová dojela na 23. místě, v závodu mužů do 23 let byl Matěj Průdek třináctý.

SP v cross country horských kol ve Vallnordu (Andorra):

Muži elite: 1. Kerschbaumer (It.) 1:32:05, 2. Schurter (Švýc.) -1:13, 3. M. Van der Poel (Niz.) -2:06, 4. Avancini (Braz.) -2:28, 5. Sarrou (Fr.) -2:45, 6. Braidot (It.) -3:00, ...9. Cink -3:32, 20. Škarnitzl -5:24, 52. Vastl -9:45, 81. Vobecký (všichni ČR) -3 kola.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Schurter 1405, 2. M. Van der Poel 1080, 3. Avancini 861, 4. Marotte (Fr.) 827, 5. Vogel (Švýc.) 777, 6. Kerschbaumer 718, ...30. Škarnitzl 278, 34. Kulhavý 236, 37. Cink 230, 72. Vastl 41.

Ženy elite: 1. Dahleová-Flesjaaová (Nor.) 1:22:58, 2. Neffová (Švýc.) -25, 3. Battyová (Kan.) -47, 4. Tauberová (Niz.) -1:03, 5. Wloszczowská (Pol.) -1:22, 6. Bělomojnová (Ukr.) -2:15, ...23. Škarnitzlová -7:48, 27. Štěpánová (obě ČR) -8:54.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Neffová 1250, 2. Langvadová (Dán.) 1133, 3. Wloszczowská 927, 4. Tauberová 910, 5. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 896, 6. Kellerová (Švýc.) 880, ...21. Škarnitzlová 371, 29. Štěpánová 266, 64. Ježková 56, 101. Pichlíková 11, 105. Veselá 8.

Muži do 23 let: 1. Dubau 1:24:07, 2. Philipp (oba Fr.) -18, 3. Colombo (Švýc.) -35, ...13. M. Průdek -2:25, 41. Skála -7:36, 48. Zadák (všichni ČR) -8:44.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Fagerhaug (Nor.) 300, 2. Dubau 290, 3. Colombo 247, ...16. M. Průdek 60.

Ženy do 23 let: 1. Freiová (Švýc.) 1:09:42, 2. Richardsová (Brit.) -1:15, 3. Degnová (Dán.) -3:20.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Freiová 430, 2. Degnová 340, 3. Richardsová 270, ...16. Czeczinkarová 57, 33. Průdková 13.