‚Jako na zlatém podnose.‘ Bittner po životní etapě chválí servis týmu, šanci cítí i během dalších dní

Cyklista Pavel Bittner dojel pátý v etapě Tour de France. Jeho tým Picnic Post NL jej vyvezl na prvním místě do závěrečné dvoustovky, ale Bittner první příčku neudržel. Třetí etapu vyhrál Tim Merlier. „Na první pořádný sprint na Tour to docela jde. Příprava od týmu byla nejlepší, co šla,“ chválil Bittner své kolegy v rozhovoru pro Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Dunkerk 19:08 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závěr třetí etapy Tour de France 2025, Pavel Bittner v modrém druhý zprava | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Po druhé etapě jste říkal, že tuto etapu máte zakroužkovanou v kalendáři a věřil jste si na ní. Jak jste spokojený s pátým místem?

Na první pořádný sprint na Tour to docela jde. Příprava od týmu byla nejlepší, co šla. Pak už to bylo jen o ryzí rychlosti a pár kluků bylo prostě rychlejších.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Martina Baluchy s cyklistou Pavlem Bittnerem po třetí etapě Tour de France

Byl jste spokojený s tím, jak vás tým vyvezl do správné formace už pět kilometrů před cílem? Vyšla vám vaše strategie?

Určitě, všichni jeli na sto procent. Měl jsem to připravené na zlatém podnose.

Jak jste vnímal průběh etapy? První hodinu se jelo dost volným tempem, bylo to překvapení?

Popravdě, ani ne. Nikomu se nechtělo jet do úniku a myslím, že každý byl rád za jednodušší závod. Čím blíže jsme byli cíli, tak se zvedal stres, ale pro nás to vyšlo dobře.

Po první sprinterské prémii spadl a Jasper Philipsen, který vyhrál první etapu Tour. Bylo to v pelotonu téma diskuze?

Vůbec ne, snažíme se soustředit sami na sebe. Viděl jsem, jak leží na zemi a nebylo to nic hezkého, ale náš plán se nezměnil.

Cyklista Pavel Bittner dojel v 3. etapě @LeTour na 5. Místě



“Myslím, že na první pořádný sprint na TDF to docela jde. Příprava na sprint od týmu byla nejlepší, co šla. Pak už to bylo jen o ryzí rychlosti.”@iROZHLAScz @iROZHLAS_sport @Radiozurnal1 pic.twitter.com/Tb9GdCZzn7 — Martin Balucha (@MartinBalucha) July 7, 2025

Vezmete nás do zákulisí toho, co se děje po závodě? Co si dáte večer k jídlu?

Od našeho kuchaře vždy nějaké dobré jídlo, poté budu mít odpočinek, masáž a půjde se spát.

Závod čekají další rovinaté etapy, v úterý bude z Amiens do Rouenu? Co od dalších dní čekáte?

Popravdě se na to musím ještě podívat. Mohla by to být dobrá šance, abych odvedl super práci, ale musíme se o tom ještě pobavit s týmem.