‚Zpívat nebudu ani jednu hymnu.‘ Zápas s USA na mistrovství světa bude pro Schilba speciální

Americký rodák Blake Schilb dává už čtyři roky body za českou basketbalovou reprezentaci. Teď na mistrovství světa ho hned na úvod čeká hodně speciální zápas. Proti svým. V dresu s lvíčkem na prsou totiž vyzve výběr Spojených států. Šanghaj 11:10 30. srpna 2019

„Mým domovem je svět. Narodil jsem se samozřejmě v Americe, ale měl jsem svou cestu do Česka. Je to pro mě speciální se cítit dobře v obou zemích,“ přiznal Radiožurnálu pětatřicetiletý světoběžník, který si až do losu šampionátu nedovedl představit, že by proti národnímu týmu Spojených států mohl nastoupit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Satoranský si z naturalizovaného českého basketbalisty Blaka Schilba dělá před zápasem s USA legraci, že je dvojitý agent. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Kanty

„Přemýšlel jsem, jaké to asi bude stát na palubovce, až budou hrát před zápasem hymny. Ale neřeším to zas tolik, člověk musí žít přítomností a to přesně udělám. Fakt se těším, až se s tímhle americkým výběrem se svými tradičními spoluhráči utkáme,“ dodal Blake Schilb, který ale ani jednu hymnu v neděli zpívat nebude.

Navíc z týmu soupeře už žádného hráče ani osobně nezná. „Donovan Mitchell chodil na stejnou školu, ale o něco později než já. Ti kluci jsou o celou dekádu mladší,“ vysvětlil.

Během angažmá v Nymburce si Schilb našel svou současnou manželku a ta v neděli bude jistě držet palce Česku a svému muži, na rozdíl od příbuzných v USA. „Tak ono v zámoří bude tou dobou 8.30 ráno a ještě v neděli. Možná se někdo bude chtít koukat, a nepůjde tak do kostela,“ smál se Blake Schilb.

Českého času se bude hrát od 14.30, takže pokud si zapnete přímý přenos na Radiožurnálu nebo online reportáž serveru iROZHLAS.cz, o návštěvu kostela nepřijdete.