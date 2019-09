‚Není úplně fit, ale ukázal charakter.‘ Schilbovu obětavost oceňují trenér i spoluhráči

Volnější den před posledním zápasem na mistrovství světa v Číně se hodí všem českým basketbalistům a nejvíce určitě Blakeu Schilbovi. Ne kvůli tomu, že je rodilý Američan v českém národním týmu nejstarší, ale proto, že do posledních dvou utkání nastoupil se zraněným kotníkem. Historické jízdě šampionátem totiž nechtěl jen přihlížet z lavičky. Peking 21:13 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do utkání s Austrálií nastoupil také Blake Schilb, který se potýkal se zraněným kotníkem | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

„Respekt Blakeovi, který nastoupil i se zraněným kotníkem. Chtěl hrát, i když je vidět, že ho to bolí,“ ocenil pro Radiožurnál Schilbovu bojovnost lídr českého týmu Tomáš Satoranský. Jeho slova potvrdil i trenér Ronen Ginzburg.

„Podívejte na Blakea. Tak moc chtěl hrát i s oteklým kotníkem, že nastoupil do dvou utkání ve dvou dnech. Nejsem si jistý, jestli by tohle udělal v klubu. Je vidět, že není úplně fit, proto toho moc neodehrál, ale ukazuje vám to jeho charakter,“ uvedl kouč.

Satoranský i Ginzburg vědí, o čem mluví. U naturalizovaných nejen basketbalistů rozhodně nebývá podobná obětavost pravidlem.

„Pořád to ještě bolí, i přes zatejpování, není to nejlepší. Ale pokud existuje jakákoliv možnost pomoct týmu, beru to. Jsem na něj ohromně hrdý, na celou naši cestu,“ řekl Schilb, který reprezentuje Česko od roku 2015 a teď spolu se svými spoluhráči píše historii. Skončí nejhůře šestí, což by bylo vyrovnání nejlepšího československého výsledku v dějinách.

„Jeho kotník vůbec nevypadá dobře, navíc extrémně nerad hraje zatejpovaný. Zdá se to jako banalita, ale když na to nejste zvyklý, je těžké s tejpy hrát. Navíc se nemůže o nohu pořádně opřít a pohyb je dneska v basketbalu všechno. Je neskutečný, ukázal, jaký je hráč a jak si váží České republiky a českého basketbalu,“ ocenil svého spoluhráče Jaromír Bohačík.

„Jsem OK i s tím si jen sednout na lavičku a mít trochu jinou roli než obvykle. Prostě si to užívám. Budu se opakovat, za celou tu cestu už jsme do toho tolikrát dali srdce a ukázali tolik vášně,“ dodal pětatřicetiletý Schilb, hrdý otec čtyř dětí a manžel Češky Barbory, kterou poznal během svého prvního evropského angažmá v Nymburce.