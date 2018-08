V Česku je bikros sportem na okraji zájmu, ve Skotsku přilákal tisíce fanoušků včetně rodin s dětmi

BMX kola jsou známá asi hlavně z amerických filmů. Jsou to ta, na kterých mají kluci a holky nízko sedlo a skáčou s nimi ve skateparku. V Česku se tenhle sport stále nedostal z okraje společnosti, ale ve Velké Británii je cyklistika obecně velmi oblíbená a BMX nebo-li bikros berou místní jako rodinnou zábavu. Glasgow 17:05 11. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál pro závody v BMX ve skotském Glasgow | Zdroj: Reuters

Hodinu před začátkem kvalifikace jsou už ta nejlepší místa na tribuně v Knightswoodu zabraná a diváci se dupáním a tleskáním rozhýbávají do rytmu hitu skupiny Queen.

Je to trochu s podivem, v Česku byste čekali spíše náctileté s typicky rovným kšiltem na hlavě, ale pro Skoty je tohle rodinná akce. Třeba pro Paulu.

Ve stánku si koupila kafe, svým dvěma dcerám vzala zmrzlinu, která už se na sluníčku trochu roztéká, a při cestě na tribunu vysvětluje, proč přišly.

„Protože můj manžel Craig má rád kola a i moje dcery to baví. Tahle menší se teď naučila jezdit na kole a to jsou jí teprve tři roky. Tak se jdeme podívat na ty, kteří jezdí profesionálně, i když to je BMX,“ vysvětluje Paula.

„BMX je sport zaměřený na rodiny. Je jedno, jestli to budete brát hodně vážně, anebo si zkrátka zajezdíte v místním klubu,“ vysvětluje jezdec BMX Kyle Evans, proč je na tribunách tak třetina dětí, třetina žen a až zbylá třetina jsou muži, kteří obyčejně sport prosazují.

„Taky na to sám koukám. Jsem nadšený, že je tady tolik lidí. Na evropských závodech bývá hodně lidí, ale většinou je to doprovod závodníků,“ všiml si Mikuláš Nevrkla, kterému ani podpora a hluk z tribun nepomohly k postupu z kvalifikace, stejně jako Matěji Bohuslávkovi.

„Ani zdaleka se to nedá srovnat se závody, co jsou v Česku. Máme u nás pár hezkých tratí, ale ne na takové úrovni jako jsou evropské a světové tratě,“ popisuje Nevrkla, rodák ze Šumperka, kde s bikrosem v typicky českých podmínkách začínal.

„Máme tam jednu trať u mě u baráku, na které jezdím. Stavěli jsme si to sami z hlíny a velké dávky kamení,“ dodává Mikuláš Nevrkla.